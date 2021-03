5 patay sa sunog sa exclusive village sa QC

MAYNILA - Lima ang patay sa sunog na sumiklab sa isang bahay sa loob ng isang exclusive village sa Quezon City, Sabado ng madaling araw.

Ayon sa BFP QC, natrap ang mga myembro ng pamilya dahil puro grills ang bahay sa Bgy Ugong Norte. Nakaligtas naman ang ibang myembro ng pamilya at mga kasambahay at driver. 📷Heart Response pic.twitter.com/vQBJBlLAzw — Jekki Pascual (@jekkipascual) March 19, 2021

Ayon kay Fire Chief Insp. Joseph Del Mundo, natupok ng apoy ang isang malaking bahay sa Corinthian Gardens subdivision sa Barangay Ugong Norte, bago mag alas-2 ng madaling araw. Umabot ang sunog sa ikalawang alarma.

Limang miyembro ng pamilya Yu ang namatay matapos ma-trap sa loob ng dalawang palapag na bahay.

Nasa edad 57, 62 at 65 ang mga biktima. Ang dalawa na iba pa ay nasa 20s ang edad.

Dagdag ni Del Mundo, luma na rin ang bahay at walang mga water sprinkler o fire alarm.

May ibang myembro ng pamilya ang nakaligtas at dinala agad sa ospital dahil nahirapan huminga.

May mga kasambahay at driver rin ng bahay na nakaligtas sa sunog dahil ang kwarto nila ay nasa unang palapag lang.

Ayon sa Heart Response team, may mga nagtamo ng minor injuries at agad nalapatan ng paunang lunas. Nagkasugat sila sa tuhod at braso matapos madulas sa hagdan.

Hindi pa matukoy ang sanhi ng sunog.

Aabot sa P60 milyon ang halaga ng ari-ariang natupok ng apoy.

Paalala ng BFP sa publiko, ugaliing silipin ang mga appliances at iba pang electrical wiring para makaiwas sa sunog lalo na ngayong Fire Prevention Month.