Idinaos ang karera ng mga bangka sa Calapan City, Oriental Mindoro nitong Marso 19, 2023 sa kabila ng banta ng oil spill. ABS-CBN News

Idinaos nitong umaga ng Linggo sa Calapan City, Oriental Mindoro ang karera ng mga bangka sa kabila ng banta ng oil spill sa lugar.

Nasa 40 bangka mula sa iba-ibang probinsiya ang lumahok sa karera, na bahagi ng pagdiriwang ng Kalap Festival kasabay ng ika-25 anibersaryo ng lungsod.

Ayon kay Calapan Mayor Malou Morillo, kontrolado naman ang oil spill na tumama sa ilang barangay.

"Kahit tayo ay nagkaroon ng oil spill. Hindi na namin ito puwede itigil pa kasi ito ay inaasahan ng mga tao. The show must go on kasi naka-roll out na lahat," sabi ng alkalde.

Bagaman kontrolado, patuloy na naghahanda ang lokal na pamahalaan sakaling mas maraming langis pa ang dumating sa katubigan ng lungsod, ani Morillo.

Sa kabila naman ng pagtiyak ng lokal na pamahalaan na ligtas pang mangisda, halos wala nang bumibili ng isda sa Calapan City Public Market dahil sa takot sa oil spill.

"Sa 10 kilo, hanggang ngayon andito pa. Talagang kundi ka mamilit mamimili ay hindi ka makapagbili gawa [nang] sasabihin lagi may oil spill kaya sila ay 'di kumakain," sabi ng fish vendor na si Lita Pereda.

Ayon kay Morillo, nakipag-usap din siya sa mga fish vendor at sinabing kung walang bibili sa mga ito, puwedeng dalhin ng mga isda sa Calapan City Hall at "kami na ang tutulong para maibenta ang huli nila."

Nakatakda namang dumating sa umaga ng Lunes sa Oriental Mindoro ang remotely-operated vehicle, na siyang magsasagawa ng pagkumpirma sa eksaktong lokasyon ng MT Princess Empress.

Ang MT Princess Empress ang barkong lumubog at sanhi ng oil spill, na tinatayang nasa 400 metro ang lalim sa dagat.

Kapag nakita ng ROV ang barko, magsasagawa agad ito ng visual survey sa barko para makita kung may leak ang tangke, na may lulang 800,000 litro ng industrial fuel.

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC