Patay ang bouncer ng isang bar matapos siyang barilin umano ng isang customer sa bayan ng San Vicente, Ilocos Sur nitong Miyerkoles.

Base sa kuha ng CCTV, makikita ang isang umano'y customer na kinuha ang kaniyang baril mula sa compartment ng kaniyang motorsiklo sa parking lot ng bar sa Barangay Poblacion.

Nang lumapit ang isang waiter na sinamahan ng biktima para ibigay ang bill ng suspek, dito na naganap ang pamamaril.

Nakatakbo pa papasok sa bar ang biktima matapos siyang barilin ng suspek pero nasawi din siya kalaunan.

Ayon sa hepe ng San Vicente Police na si Pol. Maj. Henry Garcia, nasangkot sa isang komosyon ang grupo ng suspek sa loob ng bar bago ang pamamaril.

"Actually, sa isang table kasi ay may heated argument involving isang babae at lalaki na customer din ng bar. So ang grupo ng suspek ay naki-alam sa gulo ng ibang table. So nag-ignite ang trouble doon. So, nag-pacify ang bouncer," ani Garcia.

Matapos ang pamamaril ay dumiretso raw ang suspek sa Bantay Police Station para magpatulong. Pero nang magresponde ang pulisya ay dito nalaman na ang lalaking nagpapatulong sa kanila ay ang siyang suspek sa pamamaril.

"Itong Bantay Police Station ay sinamahan sila sakay ng patrol papunta sa place of incident at nagkataon naman na nandoon tayo para gawin ang investigation. Ni-review natin ang CCTV na namukhaan natin na 'yung ina-asistahan ay 'yun pala ang suspek natin sa pamamaril," ani Garcia.

Nasampahan na ang suspek ng kasong murder at paglabag sa election gun ban.

— Ulat ni Grace Alba

