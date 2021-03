PSSLAI officers mahigpit ang pagbantay sa opisina sa gitna umano ng police harassment

Nais umanong palitan ng PNP ang PSSLAI board of trustees

Kahit pa lagpas na sa office hours, nanatili sa loob ng kanilang opisina sa may Cubao-EDSA, ngayong Biyernes ang ilang officer at board members ng Public Safety Savings and Loan Association Inc. (PSSLAI) matapos umano harassin ng mga pulis na nagpumilit umanong magpasok ng mga dokumento sa loob ng kanilang opisina.

“Kanina kasi bandang 4:30 pauwi ang mga tao, pasara na ang mga opisina namin. May dumating dito na isang truck, it appears na ang mga laman ay mga boxes. Tapos may dumating na police officers because they want to forcefully bring the boxes inside in the property of PSSLAI. Of course, ang sabi namin hindi,” pahayag ni PSSLAI PR officer Atty. Maricor Juanico.

Paliwanag pa ni Juanico, may kaugnayan ang laman ng mga dokumentong ito sa pagnanais umano ng pamunuan ng Philippine National Police na palitan ang officers at board members ng PSSLAI.

“Simple lang, power grab,” ani Juanico.

“Iyon lang talaga iyan. Just because they are in the position they think they can do, they can unseat our board of trustees. Itong boxes na ito ang laman niyan proxy forms kasi nagtatawag sila ng special election and doon sa special election na iyon they want to elect a new set of board of trustees.”

Hinihingi pa ng ABS-CBN News ang reaksyon ng pamunuan ng PNP kaugnay ng alegasyon ng PSSLAI officers nang ipinost ang artikulong ito.

Hindi aniya pinayagan ng PSSLAI na ipasok ang mga dokumento, lalo na may “inter-corporate dispute” pa sila na inaayos sa loob matapos umano maghain ang petition ang PNP officers na members nila para magsagawa ng special elections.

Ang PSSLAI ay isang private company na nagbibigay ng serbisyo sa uniformed personnel gaya ng public safety officers ng PNP at Bureau of Fire Protection kung gusto nila mag-ipon o mag-avail ng loans.

Malaki aniya ang nilago at kinikita ng kompanya kaya maraming nagkaka-interes dito.

“Bakit sila interesado sa PSSLAI? Because for 17 years ang ating current board of trustees and management they were able to make this company grow from P50 billion to P150-plus-billion asset, so this is a fast-growing company,” sabi ni Juanico.

Nasa hanggang 8 opisyal at board members ng PSSLAI ang nanatili pa rin sa loob ng gusali nang ipost ang artikulong ito, para magbantay at wala umano silang balak umuwi hangga’t hindi rin umaalis ang mga pulis sa labas ng kanilang opisina.

Tumangging magpaunlak naman ng panayam ang mga pulis na nasa labas ng PSSLAI office, pero kinumpirma ng isa sa kanila na ayaw magbigay ng pangalan na pasado alas-4 sila ng hapon dumating para ipasok ang proxy forms sa loob ng opisina pero tinanggihan ito ng PSSLAI personnel.

Ang instruction aniya sa kanila ay bantayan ang mga papeles at hintayin hanggang tanggapin ito ng naturang opisina

Sa ngayon, tinakpan muna ng mga pulis ng trapal ang mga kahon-kahon na dokumento, habang nakabantay sarado pa rin sila sa labas ng PSSLAI office.