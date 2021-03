Pagkakaroon ng maraming vaccination sites sa PH panawagan ng ilang doktor

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Isinusulong ng ilang eksperto na damihan ang mga vaccination center oras na umarangkada na ang pagbabakuna sa mga ordinaryong mamamayan.

Para kay Dr. Manuel Dayrit, ito ay para mas mabilis na makamit ang herd immunity.

"To have herd immunity, we have to have multiple channels and these sites have to be really ready for vaccinations. And these sites really have to be ready to give vaccinations," ani Dayrit, na dating Health chief ng bansa.

Kailangang mabakunahan ang nasa 70 milyong Pilipino para makamit ang herd immunity sa bansa.

Ayon kay Dr. Gap Velasco, direktor ng Philippine General Hospital, abot-kaya ang mga vaccination site sa mga bansa gaya ng Estados Unidos.

"Sa US nga kahit sa pharmacy. Sa drug store, they log in after logging online, they get the vaccine, they go home, they call a number," ani Legaspi.

Para naman kay Dr. Minguita Padilla, Medical Team Lead ng Project Ark, hindi dapat maging madamot sa pagkuha ng bakuna ang gobyerno.

"Government should not make it difficult or stingy or so strict in vaccination sites because we need to vaccinate as much as possible, as many as possible," ani Padilla.

Una nang inanunsiyo ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion na magsisimula na rin ang pagbababakuna sa economic frontliners sa Mayo.

Samantala, sinabi naman ng Food and Drug Administration na kailangang pumirma ng waiver ang mga senior citizens na gustong magpaturok ng Sinovac vaccine mula China. Ganito umano ang magiging sitwasyon hangga't hindi pa nababago ang emergency use authorization nito.

Nabanggit ito ng FDA matapos ang hirit ng gobyerno na turukan ng Sinovac vaccine ang mga senior citizen.

"Sa China ginagamit lang siya sa 18 hanggang 59 years old so ibig sabihin siguro naghihintay lang sila ng ebidensiya na it is useful for older than 59 years old," ani FDA Director-General Eric Domingo.

Idiniin naman ng infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante na puwede nang magtipon-tipon ang mga nabakunahan nang walang face shield at kahit may mga nakasalamuhang COVID-19 positive kung may kompleto nang bakuna.

"Your antibody can protect you, but unless you have symptoms, of course you still have to test yourself," ani Solante.

Samantala, napirmahan na rin ang tripartite agreement sa pagitan ng gobyerno, pribadong sektor na kinakatawan ng negosyanteng si Enrique Razon, at Moderna, ayon kay vaccine czar Carlito Galvez Jr.,

Garantiya ito ng order na 20 milyong doses ng COVID-19 vaccines, kung saan mapupunta ang 13 milyong dioses sa gobyerno at 7 milyong doses sa pribadong sektor.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News