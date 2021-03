Lalaking most wanted at kasamang babae, nahulihan ng P500,000 shabu sa Valenzuela

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nadakip ng mga pulis sa Valenzuela City ang ikalawang most wanted na indibidwal sa lungsod ng Maynila sa isang operasyon, na ikinaaresto rin ng kasama niyang babae at ikinarekober ng kalahating milyong pisong droga at baril.

Sa ulat ng National Capital Region Police Office (NCRPO), hinainan ng warrant ang 28-anyos na si Jeremy “Kano” Flores nang matunton siya ng sa Brgy. Marula, Valenzuela noong Lunes ng gabi.

Ika-2 most wanted na lalaki sa Maynila, nadakip sa Valenzuela City sabay ng kasamang babae. Nasabat sa kanila ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng shabu at 2 baril.



(Courtesy: Brian Bilasano) pic.twitter.com/gbkz9MklNf — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) March 18, 2021

Ilang linggo nang binantayan ng Intelligence Division ng Manila Police ang bahay ni Flores sa Maynila at sinundan din ang kasamang babae.

Ayon sa pulis, nang aarestuhin na si Flores sa tulong ng Valenzuela Police at Northern Police District, tinangka silang pigilan ng kasama niyang babae na kinilalang si Baby Elefanio, 25, kaya pati siya inaresto.

Taga-Tondo, Maynila ang lalaki at wanted para sa mga kasong robbery with homicide at frustrated murder na nilabasan ng warrant noong 2020.

Miyembro pa umano siya ng dalawang crime group na sangkot sa panghoholdap at pamamaril sa Quezon City at Maynila.

Nang pakapkapan, nasabat sa kanila ang 7 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang mahigit 80 gramo o may halagang halos P560,000.

Nakumpiska rin ang dalawang caliber .38 na baril at mga bala.

Bukod sa kasong kinahaharap ni alyas “Kano”, dagdag pa ang possession of illegal drugs at illegal possession of firearms and ammunition sa mga isasampa sa kanya at sa kasama.