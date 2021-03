Higit P1 milyong halaga ng hinihinalang shabu nasabat sa Cabanatuan

Higit P1 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga awtoridad sa isang anti-narcotics operation sa Cabanatuan City, Nueva Ecija nitong Huwebes.

Ayon sa Police Regional Office-3, nakuha ang naturang kontrabando, na may bigat na 150 gramo, mula sa 2 suspek na si alyas Ian at Gembong sa naturang operasyon sa Purok 6 sa Brgy. H- Concepcion.

Nasamsam din mula sa kanila ang isang homemade caliber. 38 pistol na walang serial number at mga bala.

Mahaharap sa kasong paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, at illegal possesion of firearms and ammunitions ang mga suspek. -- Ulat ni Gracie Rutao

MULA SA ARKIBO

Watch more in iWantTFC