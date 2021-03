DA naglunsad ng malawakang programa para ibangon ang hog industry

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Target ng Department of Agriculture (DA) na maibangon sa loob ng 3 hanggang 5 taon ang local hog industry matapos mamatay ang milyon-milyong baboy dahil sa African swine fever (ASF).

Dalawang taon na ang nakalipas mula nang makapasok sa bansa ang naturang virus.

Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 9.72 million heads ang baboy sa bansa mula sa 12.80 million noong Enero 2020 na katumbas ng 24.1% na kabawasan.

Inilunsad ng DA ang INSPIRE program o Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion na may budget na P2.6 bilyon, para sa mga sumusunod:

P600 million - Repopulation program

P500 million - Zero-interest loan para sa backyard raisers

P1.5 billion - Bantay ASF barangay program

Tutulong na ang pribadong sektor na nakatuon sa animal health and nutrition at agribusiness.

Ipapatupad na rin ng DA ang clustering ng mga piggery. Ibig sabihin, hindi na puwede ang tig-iisang piggery sa bawat backyard hog raiser.

Ite-testing din sa loob ng isang buwan ang antiviral compounds na gawa sa fermented essential oils para maiwasan ang pagkalat ng ASF.

"Idi-dillute yung solution sa container at ito na yung i-powerspray mo sa hog population even to the mouths and noses of the hogs and malalanghap nila and that will kill the virus. The other one is misting or fogging, meron silang fogging facility, they fermented essential oil that can disrupt cell that will disrupt the virus so the virus can be easily killed," sabi ni DA Secretary William Dar.

Ani Dar, kapag nagtagumpay ang mga proyekto ay posibleng maibangon ang local hog industry sa loob ng 3 hanggang 5 taon.

—Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News