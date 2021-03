Bakuna ng ilang LGU 'hihiramin' muna para sa COVID-19 high-risk areas

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Pinababawi muna ni Health Secretary Francisco Duque ang mga bakunang ipinapadala sa mga lugar na mababa ang kaso ng coronavirus disease (COVID-19) para magamit ang mga bakuna ng mga health worker sa mga high-risk na lugar gaya ng Metro Manila.

Paliwanag ni Duque, ubos na ang alokasyon ng bakuna sa ilang lungsod sa Kamaynilaan.

Gagamitin umano ang mga mare-reallocate na bakuna sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Central Visayas, at Cordillera Administrative Region, na may mga mataas na COVID-19 cases.

"Ito’y hihiramin lang, hindi naman babawiin at mawawalan sila. Ito ay para makatulong makumpleto na natin na mabakunahan ang ating priority group A," ani Duque.

Ilalaan din ito sa mga ospital sa mga probinsiya na mababa ang vaccine turnout.

"May mga ospital na mababa ang uptake. Una, hindi ito sapilitan, kundi voluntary. Ang iba ayaw pa. Hindi puwedeng mag-antay tayo, masasayang ang bakuna. AstraZeneca ang expiry period May 31. Less than 3 months. Dapat nang ipagamit," ani Duque.

Pero ang League of the Provinces of the Philippines (LPP), tinutulan ito dahil sa pangangailangan din nila ng bakuna.

Dapat din anila'y konsultahin ang mga lokal na pamahalaan tungkol dito.

"Ang pananaw namin is that, kailangan din namin ang mga bakuna. Kung talagang hindi gagamitin, itanong ang mga LGU if they want to return their vaccines. Iba-iba ang mga sitwasyon ng mga province," ani LPP President at Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr.

"Kokonti lang din ang ibinigay na supply sa amin eh, so kulang na kulang pa yun," dagdag niya.

Para naman sa Union of Local Authorities of the Philippines (ULAP) dapat sa loob na lang ng mga rehiyon isagawa ang paglilipat ng mga bakuna.

"It also makes it easier for logistical handling, di ba? Kaysa dadalhin mo from, halimbawa, 'yung natira galing Visayas, dadalhin natin sa Metro Manila. Reallocation within regions, I think, is okay, as long as it is science-based and data-driven," ani Quirino Governor at ULAP head Dakila Cua.

Pero ayon kay Duque, "pakikiusapan" niya ang mga LGU.

"Papakiusapan ko. I will try my best, yung mabababa ang active cases," aniya.

Nagbabala naman si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa re-deployment ng bakuna at dapat din daw itong pag-usapan muna ng National Immunization Technical Advisory Group.

"Magkakaroon ng double handling. Tatanggalin natin sa storage, the possibility of wastage is malaki po," ani Galvez, na hinimok na lang na ipamigay ang paparating na bakuna mula sa Sinovac at AstraZeneca ngayong Marso sa mga lugar na may pinakamataas na kaso ng COVID-19.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News