SURIGAO DEL SUR – Inaresto ng kapulisan ng Bislig City, Surigao del Sur ang incumbent Vice Governor ng lalawigan at kaniyang maybahay gabi ng Huwebes sa kasong estafa.

Naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court 10th Judicial Region, Branch 42 sa Medina, Misamis Oriental sina Vice Governor Librado Navarro at ang maybahay nitong si Maylene Navarro, na dati namang miyembro ng Sangguniang Bayan sa Talisayan, Misamis Oriental.

Sa investment scam umano nag-ugat ang estafa case, ayon sa pulisya, pero wala itong karagdagang detalye.

“There is no such thing as groups or companies guaranteeing high returns on investment in a short period," ani Police Brig. Gen. Romeo Caramat, Jr., Director ng Region 13 Police.

"PNP Caraga has always warned our citizens about investment scams, advising them not to be enticed and never become involved. Caraga police will pursue and apprehend perpetrators regardless of your title, as long as you have culpability in our law."

Hindi puwedeng magpiyansa ang dalawa dahil sa kawalan ng bail bond.

Dati ring naakusahan si Navarro ng kasong graft sa pagbili umano ng P14.75 milyong halaga ng hydraulic excavator noong 2012 nang magsilbing alkalde ng Bislig City, pero ibinasura ito ng Sandiganbayan kalaunan.

Inutusan din siyang ma-dismiss noong 2017 dahil sa kaso.

Tumatakbo muli sa pagka-alkalde ng Bislig City si Navarro sa nalalapit na Halalan.

-- Ulat ni Lorilly Charmaine Awitan

