MAYNILA—Timbog sa isang buy-bust operation ng National Bureau of Investigation (NBI) ang isang 37-anyos na lalaking Chinese dahil sa pagbenta umano ng tinatawag na “shabu pills”.

Inaresto ng mga tauhan ng NBI Special Action Unit (SAU) si alyas Lao Lee sa SUV na pinagganapan ng transaksyon sa Abaca St., Barangay Poblacion Marso 11.

Nakasuot sa loob ng isang face mask ang mga pellet-sized at pulang shabu pills. May tig-10 pills na nakalagay sa selyadong plastic straw.

Sa kasunod na inspeksyon ng sasakyan, nakita sa isang kahon ang mahigit 20 pang shabu pills.

May nadiskubre ring shabu sa isang canister, habang nakumpiska ang isang .9 mm na baril.

Ayon kay Kristine Dela Cruz, executive officer ng NBI SAU, Disyembre pa nila minamanmanan ang suspek.

Napag-alaman nilang bahagi ang lalaki ng grupo ng mga Chinese na nagpapasok sa Pilipinas ng shabu pills mula China.

Karaniwang binebentahan nila ang mga kapwa Chinese sa Metro Manila.

“Kayang kaya siyang itago, isingit sa mga parcel para maparating dito sa Pilipinas,” ani Dela Cruz.

“As far as NBI is concerned, ngayon lang kami naka-seize ng ganitong klaseng drugs.”

Nakumpiska ang 56 na pills na may tinatayang halaga na P224,000 at binebenta ng tig-P2,000 hanggang P4,000.

Sa pagsusuri, nakitang may laman ang pills na methampethamine hydrochloride, caffeine, at ethyl vanillin na pampalasa.

“This drug, shabu pill is so potent compared sa meth lang. According sa pag-iimbestiga namin, kaya niyang in a week hindi ka makakatulog,” ani Dela Cruz.

Ginagamit din umano ito sa ibang bansa bilang pampagana sa sex.

Sinabi naman ng suspek sa panayam na binigay lang sa kanya ang mga nakumpiska.

Sumailalim na ang suspek sa inquest para sa mga kasong drug selling and possession, illegal possession of firearms, at paglabag sa gun ban.

