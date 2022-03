Larawan mula DSWD 9

Nakatanggap ng P100,000 ang bawat isa sa 10 centenarian sa Davao Region mula sa Department of Social Welfare and Development 9 nitong linggo.

Ang mga qualified centenarian ay mula sa apat na bayan sa Davao Oriental, dalawang bayan sa Davao del Sur, at tig-iisang bayan sa Davao Occidental, Davao de Oro, at Davao del Norte.

Kabilang sila sa unang batch na makakatanggap ng nasabing ayuda ngayong taon.

Ayon sa DSWD 9 nitong Huwebes, 20 centenarians pa ang target nilang mabigyan ng tulong pinansyal.

Batay sa Republic Act No. 10868 o ang Centenarians Act of 2016, makakatanggap ng centenarian gift na P100,000 ang lahat ng Pilipinong makakaabot ng 100 years old.

Mabibigyan din sila ng liham mula sa Pangulo bilang pagbati sa nakamit na milestone sa buhay. — Ulat ni Hernel Tocmo

