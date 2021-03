'Test upon arrival' sa mga probinsiya panawagan ng ilang LGU, ayon sa League of Provinces

Dumating ang ilang biyaherong naka-personal protective equipment sa Ninoy Aquino International Airport sa Parañaque City noong Marso 17, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Umaapela sa pandemic task force ang samahan ng mga lokal na pamahalaan sa mga probinsiya na payagang isailalim sa coronavirus disease (COVID-19) test ang lahat ng uuwi sa mga lalawigan.

Ito ang inihayag ni Marinduque Gov. Presbitero Velasco, Jr., pinuno ng League of Provinces of the Philippines (LPP), ngayong papalapit na ang Semana Santa kung kailan inaasahang marami ang uuwi sa mga probinsiya mula Kamaynilaan, na, nitong mga huling linggo, ay nakitaan ng pagdami ng bagong COVID-19 cases.

Naaalarma umano ang ilang LGUs na baka tumaas din ang kaso sa kanilang mga lugar.

"'Yung hinihingi naming testing upon arrival, yun naman ay discretionary sa LGU. Kung gusto nilang mag-test ng sarili nila, okay. Kung ayaw naman nila, walang testing, okay din," ani Velasco.

Noong Pebrero 27, inaprubahan ng IATF ang "unified travel protocols" para sa lahat ng LGUs, kung saan hindi na "mandatory" ang COVID-19 testing at pag-quarantine ng mga lokal na biyahero sa bansa. Kabilang ang LPP sa mga bumuo ng bagong alituntunin.

“Hindi na po required na sumailalim sa COVID-19 testing ang isang biyahero, liban na lang kung ang LGU of destination ay humingi ng testing bago ang biyahe. Ang testing ay limitado lang sa RT-PCR test,” ani Presidential spokesperson Harry Roque nang i-anunsyo ang bagong patakaran.

Ang pagka-quarantine naman ay ipatutupad lamang sa mga nagpapakita ng sintomas ng COVID-19 pagkarating sa kanilang destinasyon, aniya.

Walang pagtutol ang Department of the Interior and Local Government sa pinakahuling pahayag ng LPP.

"The DILG has no objection with the proposal of LPP because it falls within the ambit of IATF Reso 101. It's still discretionary on the LGU to require a test," ani DILG Spokesperson Jonathan Malaya.

Kung papayagan ang hinihinging test upon arrival, ipauubaya ang desisyon sa mga LGU kung anong klaseng COVID-19 test ang gagamitin, at kung sino ang magbabayad nito.

Nanawagan ang DILG sa mga lokal na pamahalaan ng mas maghigpit pa na pagpapatupad ng health protocols at pagkakaroon ng disiplina ng mga tao.

"More intensive implementation of the minimum health standards, individual discipline, indvidual responsibilty po sana ang ating gawin. Ibig sabihin, kung hindi naman kailangan ang biyaheng 'yan, stay at home," sabi ni Malaya.

Samantala, kani-kaniya namang pagsasaayos ng public health protocols ang ilang probinsiya.

Watch more in iWantTFC

Kung papasok ng Iloilo, dapat magpakita ng negatibong RT-PCR test result na hindi lalagpas ng 72 oras ang validity, maliban na lang kung authorized person outside residence (APOR).

Ang General Santos City naman, aalisin ang quarantine period sa pagpasok sa lungsod at hihingin na lang ang negatibong RT-PCR result.

Suportado ng Department of Tourism ang mga paiiraling patakaran ng mga lokal na pamahalaan.

"Admittedly, ang Holy Week at lalo na ang summer, doon talaga yung mga nagbabakasyon ang ating mga kababayan. Doon talaga bumabawi ang turismo. Pero, given the pandemic, yung goals kasi ng Department of Tourism, palagi naman is the gradual and cautious resumption of tourism activities," ani Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat.

Babala ng DOT na dapat sumunod sa health protocols ang mga turista at dapat accredited nila ang mga establisimyento na magbubukas.

Nanawagan ang LPP na aksyunan ang panawagan nila sa lalong madaling panahon para mapaghandaan na ang dagsa ng mga pauwi sa iba't ibang probinsiya.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News