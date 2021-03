Occupancy rate ng Metro Manila hospitals patuloy na tumataas

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Patuloy ang pagtaas ng occupancy rate ng mga ospital sa Metro Manila dahil sa paglobo ng COVID-19 cases simula Marso.

Sa Ospital ng Sampaloc, malapit nang mapuno ang 25 kuwarto na inilaan para sa COVID-19 patients. May 7 rin silang hospital staff na kasalukuyang nagpapagaling sa virus.

"Mula po noong buwan ng Enero [hanggang] kalahati ng Pebrero, halos wala kaming pasyente. Pagtungtong po ng katapusan ng

Pebrero, nagsimula na naman po kaming madagdagan ng mga pasyente... Sa ngayon po, ang naka-admit [ay] 19 sa 25 na in-allot namin na kama para sa COVID," ani Dr. Aileen Lacsamana, hospital director ng Ospital ng Sampaloc.



Sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, may 27 health worker na tinamaan ng COVID-19 pero hindi pa naman ito nakaaapekto sa operasyon ng ospital.

Simula nang pumasok ang Marso, dumoble rin ang mga kaso ng COVID-19 sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center.

Tingin ng opisyal ng pagamutan, isa sa posibleng dahilan ng pagsipa ng kaso ay ang pananaw ng publiko sa pagdating ng mga bakuna sa bansa.

"Parang binibiro po yata ng tadhana na talagang nakipagsabay po sa pag-rollout ng ating bakuna... Nu'ng lumabas 'yung balita na may bakuna na, na-break natin 'yung barrier of comfortability natin [sa paghahalubilo]," ani Dr. Wenceslao Llauderes, chief of medical professional staff ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center.

Sa Navotas City Hospital, itinigil muna ang serbisyo ng outpatient department dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, kabilang ang mga empleyado ng pagamutan.

Ayon kay Mayor Toby Tiangco, halos puno na ang mga ward ng ospital at nangangamba siyang hindi na kayanin ng mga health worker ang tuluyang pagdami ng mga pasyente.

"Puno na po halos ang mga ward sa ating ospital. Kung patuloy pa pong dadami ang mga nahahawahan ng COVID-19, baka hindi na po kayanin ng ating mga medical frontliner na tugunan ang pangangailangang medikal ng mga pasyente, lalo kung pati sila ay nagkakasakit na rin," ani Tiangco.

Aminado ang Palasyo na nagiging kritikal na ang health care utilization rate sa Metro Manila.

"Isa po sa mga criterion para mapataas ang quarantine classification ay 'yung health care utilization rate. Kapag umabot na po tayo sa danger, 'yung red na tinatawag, that may be a ground to increase the quarantine classification. Pero meron naman po tayong One Hospital Command Center at sa aking mga narinig kay [treatment czar] Dr. [Leopoldo] Vega ay posible naman nating i-augment ang health care capacity natin sa Manila," sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque.

Paulit-ulit ang paalala sa publiko na sumunod sa minimum public health standards lalo’t mas mabilis ngayon ang pagkalat ng virus dahil sa umano'y pag-usbong ng mga bagong variant ng virus.

—Ulat ni Michael Joe Delizo, ABS-CBN News