Nag-operate kahit may COVID-19 positive: 2 resto, 1 commissary sa QC pinasara

MAYNILA – Pinasara ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang 2 restoran at isang commissary sa Banawe area matapos matuklasang nago-operate umano kahit 8 sa mga crew ang nagpositibo sa COVID-19.

Isinilbi noong umaga ng Miyerkoles ng mga pulis at Quezon City Business Permit and Licensing Department (BPLD) ang closure order sa isang commissary dahil sa paglabag umano sa health protocols.

Nakatanggap kasi ng impormasyon ang licensing department mula sa barangay na 8 sa crew ng commissary at mga restaurant ang positibo sa COVID-19.

Nang ihain ang closure order, isa sa mga staff umano ang nagkumpirmang may COVID-19 siya.

"Dito sa commissary, 3 sila — 2 Chinese at 1 Pilipino. Doon naman sa [restoran], may 5 na nag-positive sa COVID-19," ani Marcelino Pedrozo, head inspector ng Quezon City BPLD.

Nabahala umano si Margie Santos, head ng Quezon City BPLD, dahil lumabas sa kanilang imbestigasyon na wala ring permit ang nasabing restoran.

Ilegal din umanong nakapuwesto ang commissary sa loob ng isang subdivision.

Wala rin daw maipakitang occupational permit ang mga Chinese.

Nagbabala ang Quezon City BPLD sa mga nagpapatakbo ng mga restoran at karinderya na mahigpit na magpatupad ng health protocols, mula sa paglalagay ng mga barrier at pagsusuot ng face mask at shield ng parehong food server at kostumer.

Sa mga buffet, dapat may server.

Hindi na rin dapat pinapapasok ang food server kapag nakitaan ng sintomas ng COVID-19.

Pinasara rin nitong Huwebes ang isang spa sa Barangay Valencia, na bawal mag-operate sa ngayon alinsunod sa mga patakaran ng lokal na pamahalaan.

– Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News

