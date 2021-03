LGUs dumidiskarte para maakit ang seniors na magpabakuna vs COVID-19

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Isang buwan bago ang inaasahang rollout ng COVID-19 vaccines sa senior citizens, kaniya-kaniyang diskarte ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para mahikayat ang mas marami na magpabakuna.

May high blood at sakit sa puso ang 65 anyos na street sweeper na si Elvira Alojacin kaya hihingi muna siya ng payo sa doktor kung anong bakuna sa COVID-19 ang angkop sa kanya.

"Kung ikabubuti po naming mga senior, magpapabakuna po ako. Pero kung bawal po sa high blood, gaya ko, high blood po ako, hindi naman siguro ako pipilitin," sabi niya.

Kalagitnaan ng Abril inaasahang magsisimula ang pagbabakuna sa mga Pilipinong edad 60 pataas.

Pero sa Navotas City, nasa 2,000 pa lang o wala pang 10 porsyento ng 30,000 senior citizens ang nagpapalista para mabakunahan.

"Hindi sila masyadong techie, eh online po 'yung pagrehistro. At number 2, kahit mayroon tayong registration sa mga barangay, takot sila lumabas ngayon because doon sa surge ng COVID," ani Mayor Toby Tiangco.

Magbabahay-bahay na ang mga tauhan ng Navotas LGU para irehistro ang mga senior citizen.



Pinag-aaralan din nila kung puwedeng house-to-house ang diskarte sa pag-rollout ng bakuna sa seniors kung hindi pa rin bababa ang mga aktibong kaso sa Abril.



Ang inaalala ni Tiangco, baka magpabagal lang ito sa trabaho dahil kailangan pang obserbahan nang 30 minuto ang matuturukan ng COVID-19 vaccine sakaling may side effect.

Naglalaro naman sa 40 hanggang 45 percent ng halos 100,000 senior citizens sa Marikina City ang payag magpabakuna.

Plano ng Marikina City na magkaroon ng libreng transportasyon na may pickup at drop-off points para sa mga magpapabakunang senior.



Pag-aaralan din ang paglalagay ng satellite vaccination sites na mas accessible sa kanila, depende sa dami ng magpapabakuna.



Ayon kay Marikina Mayor Marcelino Teodoro, dodoblehin ang dami ng mga doktor na naka-standby sa vaccination sites para sa senior citizen.

Sa Quezon City, tuloy-tuloy din ang pagrerehistro ng mga gustong magpabakuna na senior citizens mula sa kabuuang 300,000.

Nasa 4 milyon hanggang 9 milyong seniors ang target mabakunahan sa buong bansa.

Nilinaw naman ni vaccine czar Carlito Galvez na sa ngayon, hindi pa pinapayagan pero pinag-aaralan ang paggamit ng bakuna ng Sinovac na CoronaVac sa senior citizens.

"We are not allowing... Maybe looking on future possibility of allowing since based on the study conducted by the Boston Consulting Group, out of 15 countries which are using Sinovac, 11 countries deployed them for their senior citizens," sabi ni Galvez.



Sabi sa TeleRadyo ni Health Secretary Francisco Duque III, kailangan munang magpadala ng datos kung ano ang efficacy ng CoronaVac sa seniors.

"Dapat ang Sinovac magpapadala ng datos na magpapakitang malinaw na malinaw kung ano ang efficacy nito doon sa 60 years old and above," ani Duque.

Samantala, sa kabila ng limitadong global supply ng COVID-19 vaccines, nananatiling positibo si Galvez na maaabot ng Pilipinas ang target na pagbakuna ng 70 mlyon para makamit ang herd immunity.

"We will have a better Christmas this coming year," sabi ni Galvez.

—Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News