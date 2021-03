Komite sa epekto ng bakuna: Health worker, namatay sa COVID-19, di sa bakuna

Kasunod ng pagkamatay ng isang health worker na nabakunahan ng COVID-19 vaccine ng Sinovac, nilinaw ng National Adverse Events Following Immunization Committee (NAEFIC) na ang dahilan ng pagkamatay ay pagkakaroon ng COVID-19 at hindi ang bakuna.

Noong isang taon, sinasabing nagkaroon na ng COVID-19 ang 47 taong gulang na health worker na may hypertension, diabetes, at bronchial asthma.

Noong Pebrero 22, sumailalim ulit siya sa RT-PCR test kung saan positibo ang kaniyang resulta. Pero kinabukasan, Pebrero 23, nagpa-test ulit siya at lumabas na negatibo ang resulta.

Marso 4 nang bakunahan ang naturang health worker ng Sinovac vaccine. Wala siyang sintomas ng kahit anong sakit noon.

Makaraan ang 4 na araw, Marso 8, nalaman ng health worker na positibo siya ulit sa COVID-19. Na-admit siya sa ospital noong Marso 10 pero namatay makalipas ang 3 araw.

Ayon kay Dr. Rommel Lobo ng NAEFIC, maaaring ang positibong resulta ng RT-PCR test noong Pebrero 22 ay remnants o latak lang ng coronavirus.

Posible umanong nakuha ng health worker ang panibagong impeksiyon matapos mabakunahan.

"The patient might have been exposed to an individual she had encountered," ani Lobo.

"We know that there is certain period of incubation. She developed the symptom after vaccination. The vaccine does not have anything to do with the infection. The exposure is responsible for this," paliwanag ng doktor.

Ayon naman kay Food and Drug Administration (FDA) Director General Eric Domingo, naabisuhan na nila ang manufacturer ng bakuna ukol sa insidente.

Naghihintay pa rin ang FDA ng impormasyon kung may katulad na pangyayari sa ibang bansa kung saan ipinamahagi ang Sinovac.

Paalala naman ni Domingo: "Kapag nabakunahan, hindi 'yan magic na biglang hindi na po kayo puwedeng magkaroon ng COVID. It takes time and you have to give your body time to develop immunity."

Sa datos ng FDA, nasa higit 7,000 adverse events na ang naire-report sa kanila para sa bakuna ng Sinovac at AstraZeneca.

Mas marami umano ang itinuturing na non-serious kompara sa serious adverse event.

Maituturing na seryoso ang isang adverse event kung matapos mabakunahan ay namatay o nalagay sa alanganin ang buhay ng naturukan, kung kailangan maospital, kung nagkaroon ng disability, at kung nagdulot ng birth defect sa anak ng nabakunahang buntis.

Ang malinaw sa ngayon, ayon sa Department of Health, hindi kailangang itigil ang pagbabakuna kontra COVID-19.

"The vaccine was not the one that caused the death of our health care worker," ani Dr. Beverly Ho ng DOH.

Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19, lalo sa National Capital Region (NCR), kasabay ng pautay-utay na rollout ng bakuna, iminungkahi ng OCTA Research Group na baka mas makatulong kung ang mga paparating na bakuna ay maipamahagi muna sa mga lugar na may pagdami ng mga kaso.

"While we understand that there is a need to prioritize our health workers, at the same time we are dealing right now with a serious surge in NCR and this is also occurring in parts of Calabarzon," ani Guido David ng OCTA Research Group.

Ayon kay David, ang pagbabakuna sa malaking porsiyento ng mga nasa NCR ay magkakaroon pa rin ng positibong epekto sa bilang ng kaso sa iba pang rehiyon.

Sa huling projection ng grupo, nakita nilang seryoso na ang surge ng kaso ng COVID-19 sa NCR.

Sa 25 local government unit na may pinakamaraming naitalang kaso mula Marso 10 hanggang 16, 15 ay nasa NCR.

Tumaas na rin sa 1.96 ang reproduction number, ang pinakamataas na inabot ng reproduction number mula Mayo noong isang taon.

– Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC