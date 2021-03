Ilang senior citizens nababagot na sa 1 taong lockdown

MAYNILA – Kabilang si Maritess Gacutan sa isang grupo ng mga mandarasal na nag-aalay ng panalangin sa mga yumao at namatayan.

Batid ni Gacutan, 76, taga-Quezon City, na bawal siyang lumabas ng bahay ngayong pandemya dahil mas delikado ang mga gaya niyang senior citizen sa COVID-19.

Pero sa isang taong pagbabawal, inip na umano siya sa bahay dahil nag-iisa lang din siya sa buhay.

"Wala akong magawa. Wala akong kausap. Puro pusa ang kausap ko," ani Gacutan.

Kaya bawal man, hindi napipigilan si Gacutan na makipagkita sa mga kaibigan para gampanan ang tungkulin bilang mandarasal.

"Siyempre, masarap ang pakiramdam. Kaya lang, mahirap pa rin. Napakahirap ng buhay," aniya.

Ayon sa South Triangle Senior Citizen Association Inc. (STSCAI) sa Quezon City, marami ang tulad ni Gacutan na nahihirapan dahil sa pandemya.

"Naiinip talaga kasi hindi makalabas sa bahay. Lumalabas lang diyan lang sa harapan [ng bahay]," ani South Triangle Senior Citizen Association Inc. President Carmen Bustillo.

Sa utos ng Inter-Agency Task Force (IATF) for the Management of Emerging Infectious Diseases, bawal lumabas ang senior citizens maliban kung mamimili ng mga pangunahing pangangailangan, nangangailangan ng atensiyong medikal, o may trabaho sa mga pinapayagang industriya.

Pero dahil isang taon na mula nang ma-lockdown, nakararanas na ng pagkabagot ang mga senior citizens, na maaaring mauwi sa depresyon.

"'Yong mga ibang matatanda na frail na, may ibang karamdaman tulad ng cancer, tapos sasamahan pa natin ng matinding depresyon, eh psychologically, may epekto rin ito sa pagdala nila sa kanilang katawan," anang geriatrician na si Dr. Mary Rose Villalon.

Ayon sa World Health Organization, ilan sa maaaring gawin ng mga senior citizen ang pag-eehersisyo, pag-inom ng maraming tubig, pagkain ng masustansiya, pag-iwas sa bisyo, at pag-aaral ng mga bagong pagkakaabalahan.

"Huwag natin silang pigilang magtrabaho, lalong-lalo na kung sila lolo at lola ay malakas pa o 'yong tinatawag nating healthy elderly," ani Villalon.

Puwede umano silang mag-indoor sports o board games, o turuang gumamit ng gadgets at internet.

Ayuda naman ang hiling ng ibang senior citizen.

"Gatas na iinumin nila para lumakas naman, vitamins. Ganun ang kailangan," ani Bustillo ng STSCAI.

Nauna nang sinabi ni vaccine czar Carlito Galvez, Jr. na tinitingnan ng gobyerno ang posibilidad na bakunahan ang mga senior citizen gamit ang COVID-19 vaccine ng Sinovac, kasunod ng pagbabakuna sa mga health workers ng bansa.

Sa huling tala, umabot na sa 635,698 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas, kung saan 61,733 ang active cases o may sakit pa rin.

– Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News

