Huwes na nagbasura ng kaso ng pulisya kontra journo, unyonista ni-red tag

MAYNILA — Kung dati mga aktibista at mga abogado ang iniiuugnay sa mga komunistang rebelde, ngayon pati huwes ay hindi na rin ligtas sa red tagging.

Namataan kasi noong Martes sa bahagi ng EDSA ang tarpaulin na may mukha ni Mandaluyong Regional Trial Court judge Monique Quisumbing-Ignacio.

Si Quisumbing-Ignacio ang nagbasura sa kasong illegal possession of firearms and explosives laban sa mamamahayag na si Lady Ann Salem at unyonistang si Rodrigo Esparago dahil walang bisa ang search warrant na ginamit laban sa kanila.

Sa taurpalin, pinasasalamatan siya dahil sa mabilis umanong paglaya ng kanila umanong kasamahan na sina Salem at Esparago.

Kasama sa tarpaulin ang mga logo ng Communist Party of the Philippines, New Peoples’ Army at National Democratic Front.

Agad kinondena ni Bayan Muna Rep. Ferdinand Gaite ang aniya’y pag-atake sa mga korte at pangha-harass sa mga huwes.

"The courts are under attack! After PNP's attempt to profile HR (human rights) lawyers, now we're seeing harassment vs. judges who expose their flawed searches!" sabi ni Gaite.

Puna ni Bayan Muna Rep. Carlos Zarate, marami raw talagang budget ang mga red tagger, sabay pagkondena sa tarpaulin na inilalagay umano sa kapahamakan ang seguridad ng hukom.

Kabi-kabila rin ang mga batikos mula mga grupong Bayan Muna, Kapatid, Public Interest Law Center at maging sa Commission on Human Rights.

"We stress that members of the legal profession, such as lawyers and judges, are crucial in preserving constitutional rights, such as the right to an independent counsel; right to defend oneself in court; and right to speedy, public, and impartial trial among others," ani CHR spokesperson Jacqueline de Guia.

Hiling ni Bayan Muna party-list chairman Neri Colmenares sa Korte Suprema, siguruhing maproteksyunan ang mga huwes gaya ni Quisumbing-Ignacio.

"We urge the Chief Justice to assure these judges, including Bacolod judge Ana Celeste Bernad who, like judge Ignacio, also voided judge Villavert’s warrants, of the Supreme Court’s protection in the performance of their function," ani Colmenares.

Sumulat din sa SC ang mga propesor mula sa University of the Philippines College of Law para hilinging bumuo ng special committee to protect lawyers ang korte, kasunod ng paglabas ng sulat mula sa PNP na humihingi mula sa isang korte sa Calbayog ng listahan ng mga abogadong kumakatawan sa mga umano’y "communist-terrorist groups."

Para sa mga propesor, malinaw itong pananakot sa mga aogado na maaaring mauwi sa pagkakait sa mga inaakusahang "komunista at terorista" sa kanilang karapatang maipagtanggol ng mga abogado.

Pero nangako si PNP OIC Lt. Gen. Guillermo Eleazar na handa ang kapulisan na magbigay ng tulong sa mga abogado, fiscal at huwes na nasa panganib dala ng kanilang tungkulin.

Sa tala ng National Union of Peoples’ Lawyers, 54 na abogado na ang napapatay sa ilalim ng administrasyong Duterte habang 61 naman ang bilang ng Free Legal Assistance Group, higit pa sa pinagsamang bilang ng mga napatay na abogado sa nakalipas na 6 na presidente.

Sa isang joint statement, sinabi ng Philippine National Police at Integrated Bar of the Philippines na iimbestigahan ang lahat ng mga pagpatay sa mga abogado at lilitisin ang mga sangkot dito.

Ang tumitinding red tagging sa mga aktibista, abogado at ilang personalidad sa oposisyon ang isa sa nakikitang nakakaalarmang mga pangyayari sa bansa sa nakalipas na mga buwan, base sa pag-aaral ng grupong Investigate PH na binubuo ng mga abogado at faith-based groups mula sa iba’t ibang bansa.

Habang nagpapatuloy ang mga pagpatay sa ilalim ng war on drugs, lalo umanong nagkaroon ng mga human rights violations sa pagpasa ng Anti-Terrorism Act at pagbuo ng grupong national task force to end local communist armed conflict o ntf-elcac na aktibo umano sa pangrered-tag sa iba’t ibang grupo.

"Most individuals don't even know they are violating Anti-Terrorism Act because of vagueness of it... We really see this being an instrument to silence political opponents. Silence those trying to do their jobs, journalists, human rights defenders," ani Suzanne Adely, high level commissioner ng grupo.

Dagdag pa rito ang kawalan umano ng gumaganang paraan para makamit ang hustisya sa mga pang-aabuso.

Isusumite ng grupo ang kanilang report sa UN Human Rights Council at International Criminal Court.

Wala pa tugon ang panig ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa isyu.

