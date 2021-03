Ex-Heath chief idinetalye ang mga kakulangan sa pandemic response

MAYNILA — Hindi lang back to square one kundi 10 hakbang paatras pa ang kasalukuyang pandemic response ng bansa, kasabay ng pagsirit ng mga COVID-19 cases sa nakalipas na linggo.

Ayon kay dating Health Secretary Esperanza Cabral, isang taon na ang pandemya pero bagsak pa rin ang ekonomiya at mas marami pa ang walang trabaho o bawas ang suweldo.

"Talagang nag-worsen kumpara sa March 2020 at March 2021," ani Cabral sa TeleRadyo nitong Huwebes.

Sa naunang pahayag, sinabi niyang: "We are not back to square one. We are ten steps back from square one."

Bagama't sanay na aniya ang health workers sa paggamot ng COVID-19, may mga variant pa ngayon na hindi pa alam kung kailangan ng bagong gamot.

Ang surge aniya ngayon ay hindi puwedeng isisi sa iisa lang na sektor, dahil marami umanong factors dito.



Naniniwala si Cabral na dapat naging mas maaga, mabilis at mas malawak ang pandemic response ng bansa.

"Marami tayong kakulangan sa contact tracing, sa border control at ngayon sa vaccine rollout... Talagang kailangan ay rampahin natin ang ating pagtatrabaho dahil at the rate we're going... it will take us more than 12 years bago matapos 'yung 70 million [para sa herd immunity]. Kung anuman ang bilis ngayon, kailangan natin ay 17 times more than that," paliwanag ni Cabral.

Ngayong Huwebes, pumalo na sa 640,984 ang naitalang COVID-19 cases sa bansa matapos makapagulat ng 5,290 bagong kaso.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC