DSWD to temporarily shut down QC central office for decontamination

The Department of Social Welfare and Development (DSWD) will temporarily shut down its central office in Batasan, Quezon City from March 19 to 21 for decontamination, based on health and safety protocols being enforced by the local government of Quezon City.

"Dahil dito, pansamantalang isasara sa publiko ang mga opisina ng DSWD sa Batasan, Quezon City kung kaya’t ang mga pampublikong transakyon ay ipagpapaliban sa mga nasabing araw kabilang na ang pagpapatupad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation, na serbisyong nagbibigay ng pinansyal na tulong para sa medikal, pagpapalibing, transportasyon, at iba pang pangangailangan/suportang pinansyal na isinasagawa ng Crisis Intervention Unit," the DSWD said in a statement.

The agency advised clients to visit the office starting on March 22, Monday, when it will resume temporary operation of its crisis intervention unit, based on minimum government health protocols.

"Dahil sa limitadong operasyon, magiging prayoridad ang mga kliyenteng nangangailangan ng serbisyong medikal at pagpapalibing. Pinapaalalahan din ang mga magtutungo sa DSWD na magsuot ng face mask, face shield, dumistansya at palagiang maghugas ng kamay," said the department.

"Para sa mga katanungan, magpadala ng inyong mensahe sa ciu.co@dswd.gov.ph o tumawag kay Ms. Nilda Corullo (0921 754 3979) o kay Ms. Renabel Alanano (0995 027 8830)."

