Delivery van sumalpok sa nakaparadang trak, 1 patay

Nakatulog umano ang driver ng delivery van na maghahatid ng grocery items nang sumalpok sa nakaparadang trailer truck sa national highway sa bayan ng Alicia sa Isabela. Larawan mula sa Alicia Police Station

Patay ang pahinante ng isang delivery van habang sugatan naman ang driver nito matapos na sumalpok ang kanilang sasakyan sa likod ng nakaparadang trak sa national highway, Barangay San Fernando sa Alicia, Isabela, Miyerkoles ng tanghali.

Sa lakas ng pagbangga, nawasak ang harapang bahagi ng delivery van at naipit pa sa loob ang mga sakay nito.

Kinailangan pang gumamit ng makina ang mga rescuer para maalis sa pagkakaipit ang mga biktima.

Pero agad na nasawi ang pahinante na si Reymart Labog, habang naisugod sa ospital ang sugatang tsuper na si Demetrio Hernandez.

Ayon kay Police Maj. Ardee Tion, hepe ng Alicia Police Station, maghahatid sana ng grocery items ang delivery van nang mangyari ang aksidente.

Lumalabas sa imbestigasyon na nakatulog ang tsuper habang nagmamaneho.

“Nakausap na natin 'yung driver at sa initial statement ay inamin niya na nakatulog siya kaya sumalpok sila sa trailer truck,” ani Tion.

Sa ngayon, nag-uusap na raw ng mga may-ari ng dalawang sangkot na sasakyan para ayusin ang mga problemang idinulot ng aksidente.

Pero sakaling hindi magkasundo, posibleng sampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injury and damage to property ang tsuper ng trailer truck dahil bawal pumarada ang anumang sasakyan sa national highway, ayon pa kay Tion.

Payo rin ng awtoridad na siguruhing nasa maayos na kondisyon ang katawan bago bumiyahe para makaiwas sa aksidente.

- Ulat ni Harris Julio