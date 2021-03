Bilang ng COVID-19 cases sa Calabarzon nakitaan ng pagtaas

Watch more in iWantTFC

Bukod sa Metro Manila, ilang lugar din sa Calabarzon region ang nakitaan din ng pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 ng OCTA Research Group.

Mula Marso 10 hanggang 16, 49 na bagong kaso ang naitala ng Cainta, Rizal, katumbas ng 128 porsiyentong increase mula sa mga kaso noong isang linggo.

"There’s been an increase, siguro 3 to 4 patients apart from what we normally had before. Dati 41 to 43 active cases lang kami, ngayon nasa 50 to 55 kami," ani Cainta Mayor Kit Nieto.

Sa ngayon, may 54 na active case ang Cainta.

Pero iginiit ni Nieto na kailangang lumabas ng publiko para magtrabaho kaya hindi rin nila binabalik sa ngayon ang pagpapatupad ng curfew.

Nagsimula noong Miyerkoles ang pagbabakuna sa mga health care worker sa Cainta.

Pinaghahandaan na rin umano ng Antipolo City, na may 50 bagong kaso nitong linggo, ang inaasahan nilang pagtaas ng COVID-19 cases.

"Hindi naman kami nagpabaya. Hindi namin ibinaba ang guards namin in the implementation of COVID response," ani Enrilito Bernardo Jr., local disaster officer ng Antipolo.

Mas naghigpit na ang lokal na pamahalaan sa mga establisimyento para matiyak na nasusunod ang health protocol.

Samantala, umapela naman ng tulong ang Bacoor, Cavite sa Inter-Agency Task Force (IATF) na madagdagan ang isolation facilities ng lungsod.

Mula Marso 1 hanggang 17, pumalo na sa 544 ang mga nagpositibo sa lungsod.

Nanawagan si Bacoor Mayor Lani Mercado-Revilla na pag-aralan ang pagpapatupad ng panibagong lockdown sa Metro Manila at Cavite dahil hindi raw magiging epektibo kung sa isang lugar lamang ang lockdown.

"Umiikot pa rin ang virus. Kailangan huminto. Opinion ko po ito, kailangan immediate na po itong pag-isipan ng ating IATF para mapahinto ang spread ng virus," ani Mercado.

Sa kaniyang Facebook post, sinabi naman ni Cavite Governor Jonvic Remulla na tutol siya sa pagpapatupad ng boundary control sa 19 border o hangganan ng probinsiya.

Ayon kay Remulla, nasa 200,000 ang labas-masok sa Cavite para maghanapbuhay, bukod pa sa industriya ng turismo.

Sa Lipa City, 44 na bagong kaso ang naitala nitong Huwebes kaya naman tuloy pa rin ang curfew mula alas-10 ng gabi hanggang alas-5 ng madaling araw.

– Ulat nina Bianca Dava at Dennis Datu, ABS-CBN News at Andrew Bernardo