2 patay sa magkahiwalay na pamamaril sa Davao region

Dalawang lalaki ang natagpuang patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Davao Region.

Miyerkoles ng gabi nang matagpuang patay sa gilid ng highway ang isang hindi pa nakikilalang lalaki sa Purok 19, Barangay Tagnanan sa bayan ng Mabini, Davao de Oro.

Sa pagsusuri ng pulisya, nagtamo ng maraming tama ng bala sa ulo at katawan ang biktima.

Base sa pagsasalarawan ng pulisya, ang biktima ay nakasuot ng maong na short pants at jersey sando, medium built ang pangangatawan, nasa 5'2" ang height, at may tattoo sa magkabilang braso.

Iniimbestigahan pa ng pulisya kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima.

Samantala, patay din ang isa pang lalaking nakilalang si Jonard Dela Cruz matapos barilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa Purok Talisay, Roxas Extension, Barangay Tres De Mayo sa Digos City, Davao del Sur, Miyerkoles ng tanghali.

Nagmamaneho ng motorsiklo ang biktima nang siya ay barilin.

- Ulat ni Hernel Tocmo