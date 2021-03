1,500 cap sa papayagang umuwing OFW kada araw kinuwestiyon ng senador

Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Kinuwestiyon ng isang senador nitong Huwebes ang gagawing 1,500 cap sa bilang ng mga papayagang umuwing overseas Filipino workers (OFW) sa bansa kada araw.

Sa bagong guidelines na inilabas ng pandemic task force ng bansa, tanging mga OFW lang muna ang papapasukin sa Pilipinas mula Marso 18 hanggang Abril 19.

Nasa 1,500 kada araw lang mula sa dating 3,000 ang papapasukin para hindi agad mapuno ang mga pinagdadalhan sa kanila na mga quarantine facility.

Sakaling sumobra sa 1,500 ang bilang ng mga papasok na pasahero, airlines na ang mananagot o magmumulta.

Sabi ni Senate labor committee chairman Sen. Joel Villanueva, ang paglalagay ng limitasyon ay tila pag-amin umano ng gobyerno na hindi gumagana ang quarantine, testing at contact tracing program nito.

"Parang limang Airbus 350 lang ang gusto nating lumapag sa NAIA kada araw. Parang ang gusto nating mangyari ay padaanin sa imbudo ang ating mga kababayan. 'Yun pong mga naipit sa lockdown dito sa atin, ilang araw lang na hindi makauwi sa bahay nila, balisang-balisa na. Paano pa 'yung nasa ibang bansa ka?" ani Villanueva sa pagdinig ng Senado ukol sa panukalang pagtatatag ng Department of Overseas Filipinos o DOFIL.

"Ang importante po ay testing, quarantine, at pag-aralan kung paano pa mapapalaki ang available na pondo ng OWWA (Overseas Workers Welfare Administration)," dagdag ng senador.

Sinabi naman ni OWWA Administrator Hans Leo Cacdac na hihingi sila ng supplemental budget para sa repatriation ng mga OFW.

Nasa P9.5 bilyon ang kanilang request na dagdag-pondo.

Nabuo ang computation na ito mula sa average na 2,000 OFW na umuuwi araw-araw, o 60,000 sa isang buwan.

Kasama sa budget ang gastos sa hotel accommodation na nasa 7 hanggang 9 araw at maximum rate na P3,000 kada gabi.

Kaya suhestiyon ng mga senador, gamitin ang contingency fund ng OWWA sa halip na naghahagilap sila ng pondo para sa repatriation sa susunod na 8 buwan.

Pero sabi ng Department of Budget and Management, hindi puwedeng galawin ang mga contingency fund dahil nakalaan ito sakaling kailanganin ng bagong bubuuing department.

Sagot naman ni Cabinet Secretary Karlo Nograles, ang repatriation ang top priority ng gobyerno at isang opsiyon lamang ang pagpondo sa DOFIL mula sa contingency fund.

"We will not reserve the contingency fund for the creation of the department, that's very clear in the bill," aniya.

Banggit pa niya, pag-uusapan ngayon ang solusyun sa problema.

—Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC