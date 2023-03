Inaresto ang isang lalaki matapos umanong patayin ang sariling ama sa Alfonso, Cavite.

Natagpuan ng mga awtoridad ang bangkay ng 78 anyos na biktima sa tapat ng bahay ng bunsong anak nito sa Barangay Luksuhin Ibaba, Alfonso noong umaga ng Huwebes.

Base sa inisyal na impormasyong nakuha ng pulisya, alas-4 ng madaling araw nang magpunta ang ama sa bahay ng anak para doon magkape.

Noong una'y inakala ng mga awtoridad na sakit ang ikinamatay ng matanda, ani Maj. Rommel Dimaala, hepe ng Alfonso police.

"We assume na that is natural death dahil ini-insist ng suspek na may medical condition, na posibleng inatake sa puso, doon tuluyan bumagsak ulo ng kanyang ama," ani Dimaala.

Pero lumabas sa autopsy na may tama sa batok at kaliwang sentido ang biktima, dahilan para magduda ang pulisya, sabi ni Dimaala.

"Nabasa ko sa death certificate na pinirmahan ng ating medico legal officer, blunt force trauma to the head," ani Dimaala.

Agad nagsagawa ng mas malalim na imbestigasyon ang pulisya at binalikan ang crime scene, kung saan nakuha ang palakol na may bakas ng dugo. Nakita rin ang shorts ng suspek na may bakas ng dugo.

Dahil sa mga nakalap na ebidensiya, tuluyan nang umamin ang suspek sa krimen.

"'Di ko po talaga intensiyon gawin sa tatay ko... para pong may uma-ano sa isip ko na bumubulong," anang suspek.

Problema sa pera ang tinitingnan ng pulisya na posibleng motibo sa krimen dahil hindi umano maipaliwanag ng suspek kung saan napunta ang pera ng ama.

Ang suspek lang din ang may access sa bank account ng biktima, base sa pahayag ng isa sa mga kapatid niya.

Labis naman umanong nagsisisi ang suspek sa nagawa sa ama.

Desidido naman ang mga kapatid ng suspek na ituloy ang kaso.

"Kasi po masakit man po sa amin, tatay po namin ginanon niya," anang kapatid ng suspek.

Pinag-aaralan din ng Alfonso police na isailalim sa drug test at psychiatric evaluation ang suspek, na kinasuhan ng parricide.

— Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News