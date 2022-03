Watch more on iWantTFC

SOUTH KOREA – Nagfundraising ang mga Pilipinong manggagawa sa Republic of Korea o ROK, bilang pag-ayuda sa mga naging biktima ng typhoon Odette. Ito na ang pinakamalaking fundraising event na kanilang inorganisa kung saan nakalikom sila ng mahigit kalahating milyong piso.

Pinangunahan ng iba-ibang Filipino community leaders ang nasabing charity event.

“Wala pang 12 hours ay nakalikom kami agad ng 150,000 pesos at tuloy-tuloy po ‘yun na umabot ng lima hanggang anim na araw hanggang sa na-reach namin yung halaga na umabot sa 16.4 million Korean won o katumbas ng 685,000 pesos,” pagbabahagi ni Neon Sobrino Queman, isang EPS (Employment Permit System) worker at community leader.

Dagdag pa ni Queman, mabilis ang pagresponde ng mga kababayan sa Korea sa mga fundraising event na makatutulong sa mga Pilipino sa Pilipinas:

“Actually, every time na nag-i-initiate ako ng fundraising dito sa South Korea, ganon kabilis yung response ng ating mga kababayan dahil, not only very transparent ako sa lahat ng bagay kasi, andon na din yung tiwala at suporta na ibinibigay nila sa akin.”

Disyembre 2021 nang hambalusin ng bagyong Odette ang bahagi ng Mindanao, Visayas at Palawan kung saan maraming bahay at kabuhayan ang nasira. Kaya labis ang pagpapasalamat ng organizers na buhay na buhay pa rin ang diwa ng pagtutulungan sa mga Pinoy sa labas ng bansa para tulungan ang mga kapwa Pinoy para makabangon.

