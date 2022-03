CAVITE – Isinara na ang ilang COVID-19 vaccination site sa lungsod ng Imus ngayong kakaunti na lang mga nagpapabakuna.

Ayon kay Dr. Ferdinand Mina ng Imus City Health Office, nanatili na lang bukas para sa pagbabakuna hanggang Biyernes ang Imus Sports Complex at Maharlika Vaccination Site.

Pero simula sa susunod na linggo, aarangkada na ang COVID-19 vaccination sa mga health center sa mga komunidad ng Velarde, Plaridel, Greengate, at Maharlika.

Magbabahay-bahay din ang mga miyembro ng vaccination team para mas marami ang maabot, ayon kay Mina.

Samantala, ginamit na kamakailan para sa “operation tuli” ang dating Buhay na Tubig Vaccination Site ngayong inihinto na rin ang pagbabakuna doon.

Nakikita naman ni Ariel Valencia, direktor ng Department of Health sa Calabarzon, na epektibo ang pagbaba sa mga komunidad ng vaccination team para mabakunahan ang mas maraming matatanda.

“Effective ang ginawa nating pagbaba sa barangay level down to their doorsteps. Marami kasi sa mga elderly ay nahihirapan na din pumunta sa mga vaccination site ang iba naman ay dahilan na din sa kakulangan sa pamasahe kaya we made the vaccines available and accessible to them,” ani Valencia.