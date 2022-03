'Chop-chop' na katawan ng tao, natagpuan sa Rizal

MAYNILA - Isang "chop-chop" victim ang natagpuan sa isang kalye sa Rodriguez, Rizal.

Pasado alas-6 Huwebes ng umaga nang itawag ng isang concerned citizen sa Rodriguez Police Station ang impormasyon na may mga bahagi ng katawan ng tao na natagpuan sa gilid ng Don Mariano Avenue sa Barangay San Jose, Rodriguez.

Magkahiwalay na nakasilid sa itim na garbage bag ang mga bahagi ng katawan. Ito ay ang ulo na tila lalaki at braso na may tattoo. May singsing pa ang daliri ng biktima.

Nagpatawag ng imbestigador ang Rodriguez Police para suriin ang lugar kung saan iniwan ang chop-chop victim.

Patuloy pa ang imbestigasyon habang inaalam na rin ng mga otoridad kung may iba pang bahagi ng katawan ng tao na matatagpuan sa ibang lugar.

Wala pa naman umanong nagrereport sa police station ng nawawalang kaanak.