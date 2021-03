Utos na pagbawalan ang mga menor de edad sa mga bakasyunan binawi

Nag-aabang ng kanilang flight ang ilang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport noong Disyembre 30, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Binawi ng National Task Force (NTF) against coronavirus disease (COVID-19) ang nauna nilang pahayag na pagbabawalan ang mga menor de edad na sumama sa pagbabakasyon.

"I stand corrected. The NTF allows minors to travel with their families point to point. The only restriction is their movement within Metro Manila especially to malls and crowded areas consistent with the announcement of the MMDA. Thank you! They may also avail of domestic air travel with their families specially during the season of lent and their academic break," ani NTF Spokesperson Restituto Padilla.

Ayon kay Padilla, sa ngayon, ang restriction lang ng mga menor de edad ang paggalaw sa Metro Manila, lalo na sa mga mall at matataong lugar, alinsunod sa naging anunsiyo ng Metropolitan Manila Development Authority.

Pag-uusapan naman ng pandemic task force ang magiging patakaran para sa mga bibiyaheng mga pamilya sa gitna ng muling pagtaas ng COVID-19 cases.

"Nagulat na lang kami noong nakita rin namin. Marami nagtatanong sa akin na mga netizens. Nagtatanong paano ’yan matagal na sila nag-save ’yung kanyang . . . Meron daw sila below 13 years, marami na kasi naka-book na sa airline. Naka-book na sa mga hotel. Paano ba ’yan? Iiwan na nila mga anak nila at mga lolo nila," ani Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat.

Ayon kay Puyat, sinusulong nila ang pagpayag sa mga biyahe ng pamilya papunta sa mga destinasyong nasa ilalim ng modified general community quarantine, o sa mga lugar na wala o mababa ang kaso ng COVID-19.

"Makikiusap kami. We will give our stand sa IATF but we will follow what the majority thinks. But the fact na MGCQ, puwede na tourism. Kailangan lang sumunod sa health and safety protocols. DOT will push pa rin lalo na this is the time to spend with families," ani Puyat.

Paalala naman ng DOT sa mga bibiyahe gayundin sa mga hotel at resort na tatanggap ng mga turista na sundin ang health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask at face shield.

— Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News