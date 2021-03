QCPD nagpaliwanag sa paggamit ng preso sa drug ops na nauwi sa PDEA ‘mis-encounter’

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nagsumite na ng salaysay ang babaeng asset ng pulisya na natuklasang preso pala ng Quezon City Police District (QCPD) na ginamit para sa operasyon na kalaunan ay nauwi sa engkuwentro nila kontra Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

Sa dokumento na ipinasa sa National Bureau of Investigation (NBI) ay inilagay ang palitan ng text message nina Jonaire Decena, ang police asset, at umano'y drug dealer na si James Tan bago natuloy ang operasyon sa Commonwealth noong Pebrero 24.

Sabi ng abogado ng QCPD, patunay raw ito na lehitimo ang kanilang operasyon noon, na nauwi sa madugong engkuwentro sa PDEA agents.

"Base sa evidence na hawak namin makikita kung sino ang may hawak ng pera. May show money kami para sa entrapment," paliwanag ni Noharddin Haron, abogado.

Aminado ang QCPD na isang preso si Decena na inaresto noong Enero sa pagbebenta ng droga.

Iniimbestigahan ng NBI kung bakit nakalabas ng kulungan si Decena nang walang pahintulot ng korte.

Pero may paliwanag ang mga pulis.

"Considering the restrictions of the pandemic ngayon napakahirap kumuha ng court order . . . Justified yan under Article 11 [ng Revised Penal Code] na puwede kang gumawa ng harm kung ang pakay mo doon ay iwasan ang mas malaking harm," ani Haron.

Tinanggi rin ng QCPD ang espekulasyon na "palit ulo" sana ang gagawin sa naturang preso.

"Palit ulo" ang gawain umano ng ilang operatiba kung saan gagamitin ang mga nahuling suspek para magturo o tumulong sa pag-aresto ng ibang suspek, kapalit ay ang kanilang kalayaan.

Lumalabas sa mga text message ni Decena na hindi nagpakita sa Commonwealth ang dealer na si Tan pero ang dumating umano ay ang tao niyang si alyas Bato na isa namang asset ng PDEA.

Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang PDEA tungkol sa imbestigasyon.

—Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:



Watch more in iWantTFC