Poultry farm nasunog sa Ilocos Norte

Nasunog ang isang poultry farm sa bayan ng Piddig, Ilocos Norte Miyerkoles ng umaga.

Umabot ng isang oras ang sunog bago naapula ang apoy.

Ayon sa Fire Marshal ng Piddig Bureau of Fire Protection na si Inspector Edison Reyes, tumawag sila ng tulong sa mga kalapit na fire stations dahil sa laki at bilis na pagsiklab ng apoy. Bago ang insidente ay may nangyaring grass fire sa paligid ng poultry farm at dito nadamay ang nasabing farm.

"Bago nasunog 'yong poultry ay napansin ko 'yong sunog malapit sa poultry, may grassfire malapit sa poultry. Naapula naman 'yong grass fire pero hindi nila namalayan na may apo na sa tuktok ng poultry ( house) kung saan itong poultry ay gawa sa light materials, nipa 'yong bubong," ani Reyes.

May naglinis at nagsunog umano sa mga damo malapit sa naturang farm. Mabilis din sumiklab ang apoy dahil malakas ang hangin.

Higit P300,000 ang halaga ng pinsala ng sunog. Wala namang tao o mga alagang manok sa poultry house nang mangyari ang insidente.--Ulat ni Grace Alba

