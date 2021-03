Pagtalakay sa renewal ng prangkisa ng DITO Telecom, nauwi sa usapin ng pang-eespiya, bakuna

MAYNILA - Sa pagtalakay ng Senado sa panukalang renewal ng congressional franchise ng ikatlong telco na DITO Telecommunity, naungkat ang donasyon ng China ng COVID-19 vaccines at ang pagbabakuna sa mga tauhan ng Presidential Security Group.

Sa talakayan, sinabi ni Senator Richard Gordon na nababahala siya sa surveillance at espionage na maaaring gawin ng China sa pamamagitan ng DITO Telecom kung saan may 40 percent na sosyo ang China Telecom na pag-aari ng Chinese government.

Sagot ni Senator Grace Poe na chairman ng Public Service Committee at nagdedepensa ng prangkisa, sa kahit anong negosyo, kahit sa maunlad na bansa, hindi garantisado na walang leakage.

Pero maliwanag aniyang negosyo ang pakay ng China sa sa third telco at alam naman ng China at mga Filipino na business partner na puwede silang i-shutdown ng gobyerno kapag sila ay nag-surveillance at nang-espiya sa pamamagitan ng third telco.

Dito sinabi ni Poe na malamang na hindi gagawa ng masama sa Pilipinas ang China dahil kung gugustuhin, pwede nila itong nagawa nung magdonasyon sila ng COVID-19 vaccines na ipinamahagi sa mga health worker, sundalo at pulis at sa mga tauhan ng Presidential Security Group na nagbabantay sa pangulo. Ang mga ito umano sana ang unang casualty.

Tugon ni Gordon, na-aappreciate nya ang regalo ng China pero aniya, delikado at paglabag sa mga regulasyon ang pagpupuslit para sa mga tauhan ng PSG ng COVID-19 vaccines na batid naman daw na galing sa China.

Dagdag nya, dangerous violation ang pagbabakunang iyon sa mga tauhan ng PSG dahil hindi aprub ng Food and Drug Administration.

May kilala umano siya na naturukan noong Nobyembre at Disyembre ng bakunang tulad ng ibinigay sa PSG pero nagka-COVID pa rin at namatay kamakailan.

