Pagbakuna sa mga health worker vs COVID-19 posibleng matapos sa Abril

Pagbabakuna ng health workers sa The Medical City sa Pasig City kontra COVID-19. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

Seniors posibleng turukan ng Sinovac: Galvez

MAYNILA - Inaasahang mababakunahan ang nasa 1.7 milyong health workers pagdating ng Abril, ayon kay coronavirus disease (COVID-19) National Task Force chair Carlito Galvez Jr.

Sa ngayon, nasa higit 240,000 o 14 porsiyento ng 1.7 milyong health worker pa lang ang nababakunahan kontra COVID-19 sa Pilipinas.

Kaya naman sa pagtataya ni Galvez, na tumatayong vaccine czar, aabutin ng Abril ang pagbibigay ng unang dose ng bakuna sa lahat ng health workers. Unang nabanggit ni Galvez na ngayong Marso matatapos ang pagbabakuna sa health workers.

"Talagang medyo binabagalan natin ng kaunti dahil ‘yung napag-usapan po natin na mayroon adverse effects. Sa ngayon mayroon tayong accommodated na more or less 5,000 adverse effects, pero mga normal lang po, mga lagnat, parang lalagnatin," ani Galvez.

Nasa 1,125,600 COVID-19 vaccine doses lang din ang kasalukuyang nasa bansa at nadala na sa implementing sites.

Pero may mga pribadong ospital pa na hindi nakakatanggap ng alokasyon, ayon sa grupong Private Hospitals Association of the Philippines.

"Parang miscommunication with the DOH and these hospitals. Supposedly the hospitals were to submit requirements. Noong nag-inquire kami sa region, sabi dito n’yo dapat ipinapadala, hindi sa national office. So we have to again resend,” ani PHAPI President Dr. Jose Rene De Grano.

Sa kasaluyang suplay ng bakuna sa bansa, higit 500,000 health workers lang ang mababakunahan. Pawang mga bakuna ng Sinovac at Astrazeneca sa ngayon ang itinuturok sa mga health workers.

Inirekomenda na rin nina Galvez at Health Secretary Francisco Duque III kay Pangulong Rodrigo Duterte na gamitin na ang lahat ng paunang AstraZeneca vaccine doses na nasa bansa.

"'Yun ang recommendation ng WHO para magkaroon po ng larger population ng health workers na puwede maprotektahan. Kasi they assured us that there will be another tranche of AstraZeneca coming this April. May pa ang second dose nila,” ani Galvez.

Nakatakdang dumating ngayong Marso ang 1.4 milyong dose ng Sinovac COVID-19 vaccine, kung saan 1 milyon ang binili ng gobyerno at 400,000 naman ay donasyon ng bansang China.

Inaasahan naman na sa Abril darating ang mahigit-kumulang na 1 milyong doses ng AstraZeneca vaccines.

Posible ring dumating ang 4 milyon pang doses ng bakuna, kung saan kalahati ay bibilhin sa Sinovac, at o-orderin sa Gamaleya ang Sputnik V oras na magkaroon ito ng emergency use authorization (EUA).

Sa Mayo, 8 milyong doses ng bakuna ang inaasahan, kasama ang 2.6 milyon mula AstraZeneca, at 200,000 mula Moderna.

Watch more in iWantTFC

Kung dumating sa oras ang mga bakunang ito, kakayanin umanong magbakuna ng 1 milyong Pinoy kada linggo pagdating ng Abril, na inaasahang madodoble pagdating ng Mayo, at aabot naman ng 3 hanggang 5 milyon kada linggo pagdating ng Hunyo.

Inaasahan na kalagitnaan ng Abril magsisimula ang pagbabakuna ng mga senior citizen, mahihirap, at vulnerable sector.

Nasa 4 milyon pa lang na senior citizen ang nasa master list ng gobyerno pero inaasahang aakyat pa ito sa 9 milyon.

Ayon kay Galvez, bakuna ng Sinovac ang posibleng ibigay sa kanila, kahit inirekomenda lang ito ng Food and Drug Administration sa mga malulusog na taong edad 18 hanggang 59 anyos.

Nakipag-usap na rin ang Pilipinas sa Serum Institute of India para pag-aralan ang pagbabalik ng kakayahan ng Pilipinas na makapag-produce ng bakuna.

“Gusto nila tulungan tayo na makapag-produce ng sarili nating bakuna. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng istratehya ng pamahalaan na magkaroon ng stable and reliable source ng anti-COVID vaccines,” ani Galvez.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News