Mas mahigpit na lockdown sa Metro Manila, 'di kailangang maulit: MMDA Abalos

MAYNILA - Malaki ang paniwala ni Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) chairman Benhur Abalos na hindi na kailangan pang bumalik sa mas mahigpit na quarantine restrictions sakaling hindi maging epektibo ang pagpapatupad ng curfew hours para mapababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa kalakhang Maynila.

Ito'y sa gitna ng muling pagsirit ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, na ayon sa gobyerno ay bumalik na sa lebel noong kasagsagan ng pandemya noong Hulyo 2020.

“Ako tingin ko hindi na. We must really double our efforts to make people understand 'yung health protocol, damihan pa natin ang testing at contact tracing, doon tayo,” sabi ni Abalos sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Tanging granular lockdown ang pinaiiral ngayon sa mga lugar na maraming kaso ng COVID-19. Ito'y habang ang Metro Manila ay nananatili sa general community quarantine, ang ikalawang pinakamababang quarantine level.

“Wala naman tayong lockdown ngayon po. What we have are granular. Ibig sabihin ng granular, bahay-bahay lang, kalye-kalye lang. The most, isang barangay. I don’t think we’ll have any lockdown at all. Hindi na mauulit siguro 'yun basta magkatulungan,” ani Abalos.

Marami na aniyang mga taong nawalan ng trabaho at nagugutom kaya’t hindi makatutulong sa ekonomiya ang malawakang paghihigpit sa Metro Manila. Mas kailangang aniya ngayon ay ang pakikipagtulungan ng publiko para makontrol ang pagkalat ng impeksiyon.



“I think there are other ways of addressing this problem. Pagtulungan na natin ito nang husto at nagawa na natin nung July. Parang kumampante lang ang tao, parang ganun nakikita namin po,” sabi niya.

Magugunitang napagkasunduan ng lahat ng alkalde sa Metro Manila ang pagpapatupad ng curfew hours na alas-10 ng gabi hanggang alas-5 ng umaga sa loob ng dalawang linggo.



“Sana maunawaan niyo this would just be for 2 weeks. Asahan na sa two weeks stringent testing, contact tracing, granular lockdown para mapababa lang ang kaso at kung maayos na po 'yan, balik na ulit sa dati,” sabi niya.

Hangarin umano nito ang mapababa ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila.



“Hopefully naman, in a span of 12 days, as we are talking right now, bumaba na po ito dahil hindi na biro ang numero na nakikita po natin,” sabi niya.