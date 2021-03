Ilang convenience store at kainan, ipinasara dahil sa curfew sa Muntinlupa at Las Pinas

MAYNILA - Sinita ng mga pulis ang pagpapanatiling bukas ng ilang establishimento, lalo na ang mga 24-hour convenience store, habang oras ng curfew sa Muntinlupa at Las Pinas City Martes ng gabi.

According to Southern Police district director PBGEN Eliseo Cruz, this is based on convenience stores not being named as exempted from closing in the curfew ordinance of cities like Muntinlupa pic.twitter.com/zX7vcioE1z