Higit 12 tauhan ng DPWH nasuspinde, tinanggal sa serbisyo dahil sa umano'y katiwalian

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Higit 12 tauhan ng Department of Public Works and Highways ang nasuspende o tuluyang tinanggal sa serbisyo dahil sa isyu ng umano'y katiwalian, sabi ngayong Miyerkoles ni Secretary Mark Villar.

Ayon sa kalihim, may mga isinailalim din sa balasahan, at nakasuhan at na-blacklist na contractor na sangkot sa anomalya.

"May mga nadi-dismiss at marami na tayong, mayroon mga na-suspend. So continuous naman. Hindi kami titigil," ani Villar.

"Nagkaroon din kami ng reshuffling within the department. Almost a third of the district engineering offices have been reshuffled," dagdag niya.

Tumanggi muna si Villar na pangalanan ang mga tauhang nahaharap sa reklamo.

Nauna nang ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na linisin ang DPWH dahil sa mga ulat ng iregularidad na kinasasangkutan ng ilang district engineer.

Samantala, sinabi ni Villar na nagpapatuloy rin ang imbestigasyon kay DPWH Ilocos region director Ronnel Tan, na nahaharap sa reklamo dahil sa pagpapaagaw umano ng pera sa isang party sa Quezon province.

"I think there's an ongoing investigation... Hayaan na lang natin sila," ani Villar.

Paulit-ulit nang itinanggi ni Tan ang paratang at sinabing paninira lang ito ng mga kaaway niya sa politika sa lalawigan.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News