Divisoria dinaragsa pa rin kahit dumarami mga kaso ng COVID-19

Mga mamimili sa Divisoria, Maynila nitong Marso 9, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA — Aminado si Sharmaine Alim at ang kaniyang kapatid na hindi nawawala ang pangamba nila sa COVID-19 pero kailangan umanong tuloy ang ikot ng mundo.

Kabilang si Alim sa mga dumaragsa pa rin sa karaniwang mataong mga pamilihan sa Divisoria sa Maynila kahit pa patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

Nitong Miyerkoles, namili si Alim ng tela para sa negosyo.

"Medyo natatakot din po pero doble ingat na lang. Dito kasi mas mura eh," ani Alim.

"Kailangan patuloy pa rin kasi mahirap ang buhay," dagdag niya.

Namili naman si Marianie Altabarino ng damit na ipapadala sa kaniyang pamangkin sa Negros.

"Day off ko rin sa trabaho ko kaya ngayon lang ako pumunta," sabi ni Altabarino, na hindi umano natatakot sa COVID-19.

Kaniya-kaniyang pagsisikap ang ginagawa ng mga vendor para ipaalala sa mga mamimili na sumunod sa mga health protocol.

Wala namang problema sa naka-face mask pero marami ang nahihirapang magsuot ng face shield.

Mahirap ding ipatupad ang physical distancing, lalo sa mga masisikip na kalsada.

"Sinasabihan po namin sila, distancing po. Huwag po kayong magdikit-dikit," anang vendor na si Jimboy Arcilla.

Watch more in iWantTFC

Pahirapan ang deployment ng mga awtoridad sa Divisoria dahil sunod-sunod na nagpositibo sa COVID-19 ang mga pulis sa Binondo station, na nakakasakop sa shopping area.

Sa 121 na nagpa-swab test, 48 ang positibo habang may 38 pang naghihintay ng resulta.

Naka-lockdown na umano ang istasyon.

Nakapagtala ngayong Miyerkoles ang Department of Health ng 4,387 dagdag na kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 635,698. Sa bilang na iyon, 61,733 ang active cases o may sakit pa rin.

Samantala, sa Baclaran sa Parañaque, umaaray ang mga vendor dahil sa tumal ng kita ngayong kakaunti ang namimili.

Ayon sa vegetable vendor na si Marilyn Buenaobra, na namuhunan ng P5,000 para sa kaniyang mga paninda, P3,000 pa lang ang kaniyang kita bandang tanghali ngayong Miyerkoles.

Matindi ang pagbabantay ng mga awtoridad sa Baclaran para matiyak na nasusunod ang health protocols at maiwasan ang mga nakahambalang sa kalsada.

Sa kabila nito, mayroon pa ring nagsisimba sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Help, tulad ni Llony Pangilinan Fedrero.

"Hindi naman [ako] masyado [natatakot sa COVID-19] kasi nasa sa atin na rin naman 'yon," aniya.

Barangay Baclaran ang may pinakamaraming aktibong COVID-19 cases sa lungsod, na ngayo'y nasa 96, base sa datos ng Parañaque Epidemiology and Surveilance Unit. May 640 active cases sa buong lungsod.

Nauna na ring isinailalim sa temporary localized lockdown ang Barangay Baclaran nitong Marso matapos ma-detect doon ang mas nakahahawang South African variant ng COVID-19.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News