Curfew ipapatupad sa ilang lugar sa Pampanga dahil sa COVID-19

Magpapatupad ng curfew ang mga awtoridad sa ilang lugar sa Pampanga para maisawan ang tuluy-tuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan.

Nagtala ang Angeles City health office ng 36 na bagong kaso ng COVID-19 cases nitong Martes. Tumaas sa 269 ang aktibong kaso sa lungsod.

Mayroon nang 2,405 confirmed cases ang siyudad mula nang magkapandemya noong nakaraang taon. Sa bilang na ito, 2,007 ang gumaling habang 129 ang namatay.

Ayon kay Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr., napupuno na ng mga pasyente ngayon ang mga ospital ng Angeles, na siyang COVID-19 hotspot.

“Ayaw naman po natin silang umuwi sa mga tahanan nila baka po kasi may mahawa pang iba,” aniya.

Kaugnay nito, muling ipinatutupad sa lungsod ang curfew mula 11 p.m. hanggang 5 a.m simula Miyerkoles.

“May maapektuhan ho na mailan na negosyo, it's a step we need to take. Ayaw man po natin pero mapipilitan po tayo kasi katulad nga ng sinabi ko, mahirap naman po na dadami pa po ang kaso ng COVID-19 sa Angeles,” ani Lazatin.

Sa 2 linggong pagpapatupad ng curfew, iniutos ni Lazatin ang paghihigpit ng mga barangay official sa pagbabantay sa mga nasasakupan.

“We do not encourage any social gathering except for family within the house," aniya.

Sinuspinde rin ang pagpapatakbo ng mga gym, fitness studio at sports facility. Pinapayagan naman na mag-operate ang mga bar, KTV at JTV hanggang 10 p.m., pero kailangan paring sumunod sa mga minimum health protocols.

Regular ang pagdi-disinfect sa city hall at iba pang pampublikong lugar. Ipina-rapid test na rin ang lahat ng barangay personnel sa siyudad.

Sa Magalang, Pampanga, nagpatupad na din ng 11 p.m. to 5 a.m. cufew simula nitong Martes.

Ang mga lalabag sa curfew ay may karampatang multa na P2,500 sa 2nd offense.

Hindi kabilang dito ang mga may medical need o emergency cases, mga may trabaho, mga opisyal at kawani ng gobyerno na may na may official function sa oras na iyon, mga food and medicine establishments at media.

Isang tao per household lang ang papayagang makalabas para bumili ng pagkain, gamot o iba pang pangangailangan.--Ulat ni Gracie Rutao

