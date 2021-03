Bilang ng mga nag-Baclaran Day bumaba sa gitna ng pagdami ng COVID-19 cases

Karaniwang bumababa ang dami ng nga nagsisimba sa kalagitnaan ng buwan sa Baclaran Church tuwing Baclaran day. Pero tumaon din ang mas kaunting nagsisimba sa pagdami ng COVID-19 cases sa Metro Manila.

Fewer attendees at the morning masses in the Redemptorist Church in Baclaran, Parañaque this Wednesday, amid the rise in COVID-19 cases in Metro Manila. pic.twitter.com/TDmQOnm1Ra