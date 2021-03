Baclaran vendors umaaray sa tumal ng kita

MAYNILA – Umaaray ang mga vendor sa palengke sa Baclaran, Parañaque City dahil sa tumal ng kita ngayong kakaunti ang namimili sa harap ng patuloy na pagdami ng bagong COVID-19 cases.

Ayon sa vegetable vendor na si Marilyn Buenaobra, na namuhunan ng P5,000 para sa kanyang mga paninda, P3,000 pa lang ang kaniyang kita bandang tanghali ngayong Miyerkoles.

"Gutom talaga," ani Buenaobra.

Bantay-sarado ang mga awtoridad sa Baclaran para matiyak na nasusunod ang health protocols at maiwasan ang mga nakahambalang sa kalsada.

Barangay Baclaran ang may pinakamaraming aktibong COVID-19 cases sa lungsod, na ngayo'y nasa 96, base sa datos ng Parañaque Epidemiology and Surveilance Unit. May 640 active cases sa buong lungsod.

Nauna na ring isailalim sa temporary localized lockdown ang Barangay Baclaran nitong Marso matapos ma-detect doon ang mas nakahahawang South African variant ng COVID-19.

Sa kabila nito, mayroon pa ring nagsisimba sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Help, tulad ni Llony Pangilinan Fedrero.

Hindi raw kuntento sa online streaming ng misa si Fedrero, 65, na dumederetso sa pamilihan matapos magsimba.

Hindi umano natatakot si Fedrero na mahawahan ng sakit.

"Hindi naman [ako] masyado [natatakot sa COVID-19] kasi nasa sa atin na rin naman 'yon," aniya.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC