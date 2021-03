ALAMIN: Mga dapat gawin sakaling makaranas ng sintomas ng COVID-19

Dahil sa pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID-19, halos napupuno na ang mga ospital, ilang barangay na ang isinailalim sa lockdown, at naobserbahang pami-pamilya na rin ang nagkakahawahan ng virus.

Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante, dapat paalalahanan ulit ang publiko na hindi pa tapos ang pandemya.

"Dapat ibalik 'yong compliance sa minimum health protocol. Okay lang [ang] increased mobility, pero dagdagan mo ingat mo," ani Solante.

Ayon sa eksperto, hindi rin dapat balewalain ang oras kung kailan nagsimulang makaranas ng sintomas ng sakit, gaya ng lagnat, ubo, sipon at pananakit ng lalamunan.

Una, dapat mag-isolate o humiwalay sa pamilya para hindi makahawa, at i-monitor ang sintomas.

"If there is one in the household transmitting the infection, mostly these are the symptomatics, because based on studies, if you're asymptomatic, your risk of transmission is very low," paliwanag ni Solante.

Sunod na gawin ay makipag-ugnayan agad sa barangay health workers. Maaari ring tumawag sa personal o family doctor.

Kung hindi naman emergency case, magpakonsulta o humingi muna ng rekomendasyon sa pamamagitan ng tawag bago pumunta sa isang isolation facility o ospital.

Iwasan ding mag-self-medicate at huwag balewalain ang sakit.

"All symptomatic, even the mild, should be evaluated thoroughly. So that's the gap, the area that we are so negligent, na 'Ah, kaunti lang 'yong symptom na ito, okay na 'ko nito,'" ani Solante.

Ayon kay Solante, hindi sapat na mag-isolate sa bahay dahil may posibilidad pa ring maipasa ang virus sa iba.

Dapat din umanong magsuot ng face mask, mag-disinfect at ugaliing maghugas ng kamay.

Isa ang San Juan sa mga lungsod na halos puno na ang isolation facilities pero hindi pa rin isinusulong ang home quarantine, lalo't kung masikip ang bahay, at walang sariling kuwarto at banyo.

"Mayroon tayong kino-convert na additional school buildings, ating mga public schools, into quarantine facilities," ani San Juan City Mayor Francis Zamora.

"That's another challenge by our government, to put up more of these facilities because the hospitals cannot accommodate them... Itong mga mild symptoms, doon 'yan sa mga quarantine facilities," ani Solante.

Dapat din umanong sumunod sa rekomendasyon ng local government unit at doktor hinggil sa swab test at pag-quarantine.

Bukod sa barangay, dapat ding ipagbigay-alam sa employer ang situwasyon ng pasyente.

Kung dumeretso naman sa ospital ang pasyente, naitatawag rin anila ang mga kaso sa barangay para makapag-contact tracing.

Para makaiwas sa sakit, muling pinaalala ni Solante na huwag nang lumabas ng bahay kung hindi naman kailangan.

Para naman sa mga pumapasok sa trabaho, iminumungkahing huwag munang sumabay kumain sa mga kasama sa bahay, lalo kung may senior citizen o immunocompromised.

Sakaling mangailangan ng tulong, maaaring tumawag sa mga COVID-19 hotline:

02-894-COVID (26843) o i-dial ang 1555

Narito naman ang mga numero ng Department of Health emergency management bureau operations center:

8711 1001

8711 1002

8651 7800

I-press ang 1, saka i-dial ang local na 2206 o 2207.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News

