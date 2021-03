Aktibong kaso ng COVID-19 sa PTV, bumaba na sa 19

MAYNILA - Nabawasan na ang active cases ng mga tinamaan ng COVID-19 sa People’s Television Network (PTV).

Sa inilabas na abiso ng Presidential Communications Operations Office (PCOO) ngayong 8:40 ng gabi nasa 19 na lang ang active cases sa PTV mula sa 23 sa nauna nitong abiso.

Nasa 84 naman ang nakarekober na sa sakit sa istasyon.

Samantala, lima naman ang aktibong kaso sa PCOO habang tig-isa naman ang RTVM, Philippine Information Agency, News and Information Bureau, at Bureau of Broadcasting Service.

Matatandaang una nang nag-abiso ang PTV na hindi muna ito eere ngayong March 17, para magbigay-daan sa disinfection ng kanilang opisina.

Nakatakda naman silang makabalik sa ere March 18.

Kasunod ng PTV, nag-abiso na rin ang government radio station na Radyo Pilipinas na tumigil muna rin ito sa operasyon simula kaninang alas-3 ng hapon at nakatakdang bumalik uli sa ere bukas ng alas-6 ng umaga.

Ito ay para ma-disinfect rin ang announcer booth at master control room ng kanilang istasyon.

