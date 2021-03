2 batang magkapatid patay sa sunog sa Tandag City

Dalawang magkapatid na bata ang nasawi sa sunog na tumupok sa may 10 bahay sa Barangay Bongtud sa Tandag City. Larawan mula kay Judith Suarez

TANDAG CITY - Patay ang dalawang batang magkapatid sa sunog na sumiklab sa kanilang bahay sa Barangay Bongtud dito sa siyudad, Miyerkoles ng umaga.



Ayon kay SFO1 Dennis Frias ng Bureau of Fire Protection, natutulog ang magkapatid na may edad 7 at 4 nang mangyari ang sunog.

Nagsimula umano ang sunog sa unang palapag ng bahay na pagmamay-ari ng isang Agustin Ramirez.

Apo ni Ramirez ang mga namatay na magkapatid.

“Ang bahay ni Agustin Ramirez ay two storey. Sa ground floor doon nagsimula ang sunog. Doon din nag-occupy sa portion na iyon ay pamilya ng anak niya," sabi ni Frias.

May isa pa umanong kamag-anak ang mga biktima na nasugatan sa insidente.

Hindi pa matiyak ng BFP kung ano ang dahilan ng sunog na tumupok sa 10 bahay na karamihan ay gawa sa light materials.

Nasa 17 pamilya naman ang apektado ng sunog.

“May mga kinokonsider kaming possible cause of fire pero hindi pa conclusive 'yung findings namin, under investigation pa siya," dagdag ni Frias.

Tinatayang aabot sa P1.5 milyon ang halaga ng pinsalang dulot ng sunog sa ari-arian.

Siniguro naman ng lokal na pamahalaan ng Tandag na mabibigyan ng financial assistance at iba pang pangangailangan ang mga nasunugang pamilya.

- Ulat ni Lorilly Charmane D. Awitan