Mga Pinoy artist sa Paris, nagpasaya sa "Harana" concert

PARIS - Muling pinasaya ng Pinoy Jam artists ang mga taga-Paris sa kanilang tagos sa pusong mga awitin sa “Harana” concert kamakailan. Tila love journey ang concert na ipinapakita ang iba-ibang yugto ng pag-iibigan.

“So, it will be divided into three chapters. You have the first chapter when you fall in love and everything is so happy, etc, the kilig.The second part is when things go wrong- sad and the last one is when we promise forever,” paliwanag ni Belle Matai, Director, Harana.

Tampok sa “Journey of Love” ang iba-ibang song genre tulad ng Kundiman, Jazz, Soul, RNB, instrumental classics at hindi mawawala ang OPM.

“Naalala ko yung ako’y hinaharana. So nakaka-refresh talaga sa damdamin at the same time, parang nasa Pilipinas na ako,” sabi ng isang Pinay na nakapanood ng “Harana”.

Nagpabilib din ang mga Pinoy nang kumanta sila ng mga awiting Pranses. Habang ang mga Pranses naman inawit ang mga kantang Pinoy.

“It’s also a celebration of Filipino and French love songs, you could see the talent of the Filipinos based in Paris. This year we celebrate the 75th year of the bilateral relationship between France and the Philippines,” saad ni Consul Chris Rolan Mckernan, Philippine Embassy sa Paris.

“Well, I feel good. It was truly a terrific experience,” sabi ni Marion Boulay, French singer.

Dahil sa pagluluwag ng COVID restrictions sa France, inaasahang magbabalik ang Filipino community events na lalong magpapasaya sa mga Pilipino sa France.

“Actually, mas madali na ngayon i-organize ang mga concert, nagbukas na rin sila ng borders at marami na ring naghihintay ng ganitong occasion,” sabi ni Gibson Panganiban, Vice-President, Pinoy Jam Paris.

