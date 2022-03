Isa ang psychology student na si Sean Manaloto sa mga natuwa nang palawigin hanggang katapusan ng Marso ang Alert Level 1 sa Metro Manila.

Ibig sabihin kasi nito'y tuloy-tuloy ang limited face-to-face classes na nilalahukan ni Manaloto.

"Scared pa po ako noong una. Pero noong 'yong restrictions ay nali-lift na po paunti-unti, nagkakaroon na ako ng confidence na it's safe, lalo na with the vaccines and boosters," sabi ni Manaloto sa ABS-CBN News.

"Sana mag-continue ['yong face-to-face classes] lalo na we are graduating students at sana maranasan namin ang face-to-face graduation," dagdag niya.

Para naman kay Jocelyn Mangyao, na kinakailangang lumabas ng bahay para kumita, mas makatutulong na tuluyan nang magluwag ng restrictions.

"Gusto ko po [Alert Level] 0 na talaga para maluwag na sa lahat," aniya.

Pero ayon sa Department of Health, hindi agad makakarating sa puntong mas mababa sa Alert Level 1.

"Because may kaso pa rin naman tayo," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

"Hindi natin tinatanggal ang Alert Level 1. Magpapatuloy 'to hanggang sa makita natin ang buong Pilipinas, lahat ng areas, makita natin na dumating na sa puntong Alert Level 1 status," ani Vergeire.

Ibig sabihin, dapat lahat ng lugar ay dapat naabot na ang target ng dapat mabakunaha.

Dapat ding manatiling manageable ang bilang ng mga nagkakasakit, mababa ang bilang ng mga namamatay, at mababa ang porsiyento ng intensive care unit at ward beds na nagagamit ng mga may COVID-19.

Sa ngayon, may mga lugar pang nasa ilalim ng Alert Level 2.

Nagpaalala naman ang mga eksperto na kahit mas maluwag na sa Alert Level 1, dapat pa ring mag-ingat.

Puwede pa rin kasing magkaroon ng surge ng COVID-19.

Para sa infectious disease specialist na si Dr. Rontgene Solante, mainam na ipagpaliban na muna ang tuluyang pagluluwag.

"If we are talking about downgrading further below Alert Level 1, that should be after the elections. For me, the critical part now is election where there is possibility of surge or spike," ani Solante.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News