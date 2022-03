Watch more on iWantTFC

Todo-kayod sa trabaho si Rommel Oliveros, manggagawa sa milk tea shop sa Parañaque para may pantustos sa araw-araw na gastusin sa bahay.

Walong oras ang trabaho niya, at kahit busy, naisisingit pa rin niya ang paglalaro ng online sabong.

Ayon sa kaniya, pampatanggal-stress ang pagtaya niya sa laro, gamit ang cellphone habang naka-break sa trabaho.

Umaabot minsan sa P500 ang taya niya, pero tuwing may nauuwing sobrang pera lang daw at hindi niya ginagawang bisyo.

"Madalas naman akong tumataya pag may sobrang pera... Pero pag wala tigil muna," ani Oliveros.

Kamakailan lang ay nag-viral sa social media ang isang nanay na ibinenta ang mismong anak para lang may maipambayad sa utang sa mga nagastos sa online sabong.

Hinahanap pa ang sanggol at ang taong pinagbentahan nito.

Isiniwalat din ng negosyanteng si John Robin Manalili ang pagkalulong sa online sabong na nauwi sa milyong pisong talo, pagkakautang, at pagsasara ng negosyo.

"Sabi ko parang gusto kong bumawi. 'Yun iyung naging mindset ko. And naglaro ako nang naglaro hanggang sa natalo rin ako ... Eto nga 'yung huli kong laro, last November, na natalo ako ng almost P1 million," ani Manalili.

Ayon sa isang eksperto, malalim ang mental na aspeto ng pagkalulong sa sugal, dahilan upang maging desperado ang mga tinatamaan nito.

"Sa maraming naaadik ngayon sa e-sabong dahil online lang, di na physically nasa sabungan... Basta may cellphone and internet, pwede nang magsabong.. May ibang pasyente talaga... na nawawalan na sila ng control over their lives... Pati ang anak ibebenta," anang psychiatrist na si Babes Manalo.

Payo ni Manalo na dapat agapan ang ano mang senyales ng pagkalulong sa sugal.

"Kung may isang member ng family na nakikipag-usap face-to-face about his behavior, do so, immediate dapat," ani Manalo.

Iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi basta-basta ipapatigil ang e-sabong lalo't malaki ang ambag nitong buwis sa kaban ng bayan.

Sabi naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na nangangasiwa sa e-sabong, pag-iibayuhin pa ang safety protocols ng industriya gaya ng pagdadagdag ng CCTV at pagbabawal sa mga taong tumaya oras na mapatunayang sila ay gambling addict na.

-- Ulat ni Raffy Santos, ABS-CBN News