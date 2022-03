MAYNILA - Arestado ang tatlong Chinese nationals dahil sa pagdukot at pagdetene sa kapwa nila Chinese sa Paranaque City.

Nakatakdang magsilbi ng warrant of arrest ang mga pulis sa Barangay Moonwalk, Martes ng gabi nang madaanan nila ang isang Chinese national at humingi ito ng tulong.

Dinukot umano siya ng tatlong kapwa Chinese, tanghali ng Martes, pero nakatakas siya.

Nang puntahan ang Kassel Residences, doon nahuli ang tatlong Tsino na sina Liang Zhao, Xiaoxi Su at Chen Long.

Ayon kay Police Lt. Col. Michael Chavez, ang Deputy Chief of Police for Administration ng Paranaque Police, ang biktima ay naghahanap ng trabaho dito sa Pilipinas at nakilala lang niya ang mga suspek sa social media.

Nag-alok sila ng trabaho saka sila nagkita sa Makati City para ipa-swab siya. Pero dinala umano siya sa Paranaque.

"Doon na siya dinetain at sinasaktan na po. And according to the victim po, sa statement niya, sinasakatan siya at kailangan daw po magbayad ng 600,000 for his liberty," ani Chavez.

Kung hindi umano siya magbibigay ng pera ay ibebenta siya bilang empleyado ng Philippine Offsore Gaming Operators.

Dagdag pa ni Chavez, ang tatlong kidnapper ay POGO employees din at inaalam na ng pulisya kung may iba pa silang kasabwat.

Kinasuhan ang tatlong Tsino ng kidnapping at illegal detention.

Nagpaalam naman ang biktima na uuwi na siya.

Sabi ni Chavez, dahil dumadalas ang pagdukot ng mga Tsino sa mga kababayan nila, nagpapakalat ang pulisya ng impormasyon hinggil dito sa mga may-ari ng gusali na may mga tenant o kliyenteng Chinese nationals.

"Kinakausap po natin yung mga building security officer, security officer ng mga business establishment na 'pag may mapansin na ganitong mga bagay, immediately i-report po sa atin kaagad," aniya.

Umaasa ang pulisya na sa pagkakahuli ng marami ng Chinese kidnappers ay matitigil na ang pagdukot sa mga kapwa nila Tsino.

FROM THE ARCHIVES

Watch more on iWantTFC