Umano'y opisyal ng NPA, patay matapos 'manlaban' sa Nueva Vizcaya

Patay ang isang opisyal umano ng rebeldeng New People's Army matapos makipagpalitan ng putok sa mga awtoridad sa bayan ng Dupax Del Sur, Nueva Vizcaya nitong Sabado.

Ayon sa mga awtoridad, hahainan sana ng pulisya at militar ng arrest warrant si Rommel Tucay sa tinitirhan sa Brgy. Kimbutan nang manlaban ito.

Secretary umano ng Komiteng Larangang Guerilya Sierra Madre (KLG-SM) si Tucay na may mga alias na "Isaac, Elmo, at David."

Wanted si Tucay sa patong patong na kaso ng pagpatay sa Nueva Ecija at Aurora.

Narecover sa crime scene ang isang 9mm pistol, mga cellphone at tablets, mga handheld radio, mga flash drive, memory card, mga libro, at ID.

Nadakip din sa probinsya ng Aurora ang isang dating lider umano ng Aurora Provincial Committee at Central Luzon Regional Committee ng NPA.

Nadakip ang 62-anyos na si Delfin Pimentel para sa mga kasong destructive arson at attempted homicide, na inisyu ng mga korte sa Santiago City at at Nueva Ecija.

Una nang nakulong sa provincial jail si Pimentel noong taong 2009 dahil sa kasong rebelyon.

Siya rin ang "most wanted person" ng PNP noong 2009 at may patong sa ulo na P2.6 milyon.

Nasangkot umano si Pimentel sa pag-ambush sa mga opisyal ng militar sa probinsya at pagpatay sa 7 miyembro ng NPA.--Ulat ni Gracie Rutao

