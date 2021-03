Sanitation at hygiene ng mga paaralan, sentro ng paghahanda sa pagbabalik-eskuwela

Watch more in iWantTFC

Pinaplantsa na ng Department of Education (DepEd) ang hygiene at sanitation facilities sa mga paaralan bilang paghahanda sa pagbabalik-eskuwela ng mga estudyante sakaling payagan ng gobyerno ang pilot run ng limited face-to-face classes.

Noong Hunyo 2020, naglabas ng guidelines ang DepEd para sa required health standards sa mga paaralan at opisina ng ahensiya.

Ngayon, may readiness checklist na upang masukat ang kahandaan ng mga paaralan para sa face-to-face classes.

“Nagsagawa na ang DepEd ng mga online training patungkol sa WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) in Schools at COVID infection-prevention and control para sa mga teaching and non-teaching personnel,” ani Maria Corazon Dumlao, tagapamuno ng DepEd Bureau of Learner Support Services-School Health Division.

Noong School Year 2019-2020, 40,000 paaralan ang lumahok sa Water, Sanitation and Hygiene in Schools (WINS) program ng DepEd, ayon sa ahensya.

Sa naturang programa, binigyan ng gradong 1 hanggang 3 stars ang mga paaralan, batay sa kanilang patalima sa 5 indicator.

Kasama rito ang pagkakaroon ng ligtas na inuming tubig, banyong nakahiwalay bawat kasarian, group handwashing facilities, araw-araw na group handwashing activities, at menstrual hygiene management.

“Tinatayang triple ang naging bilang ng mga paaralang umabot sa indicators at national standards, ayon na rin sa WinS Monitoring Report ng DepEd mula School Year 2017-2018 hanggang School Year 2019-2020,” sabi ni Dumlao.

Western Visayas ang rehiyon na may pinakamaraming bilang ng mga paaralang nakamit ang national WINS standard, kung saan 1 sa bawat 10 paaralan ang may 3-star rating.

Aminado naman ang DepEd na malaking hamon ang sanitation infrastructure dahil kailangan ng pondo at proseso sa pagpapatayo ng water supply, toilet at handwashing facilities.

Pero para kay Dumlao, kayang palaganapin at panatilihin ang kalinisan kung magtutulungan ang DepEd, local government unit at stakeholders kasama ang mga magulang at estudyante.

Nauna nang inihayag noong nakaraang buwan ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pa niya papayagan ang face-to-face classes dahil sa patuloy na banta ng COVID-19, kahit pa maraming grupo na ang humihiling nito dahil sa mga hamon ng distance learning.

–Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News

